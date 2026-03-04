0

Universitario comenzó a buscar a su próximo goleador y sorprende a hinchas: "A demostrar..."

Universitario de Deportes sorprendió a todos sus hinchas debido a que se encuentra buscando al delantero que será su próximo goleador.

Francisco Esteves
Universitario comenzó a buscar a su próximo goleador.
Universitario comenzó a buscar a su próximo goleador. | Foto: Universitario - X.
En pleno momento clave del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, y a la espera de la Copa Libertadores, Universitario de Deportes generó una enorme sorpresa en todos sus hinchas alrededor del país y el mundo. Y es que el conjunto merengue ha iniciado oficialmente la búsqueda de su nuevo delantero, por lo que inició una convocatoria con el fin de dar con su próximo goleador estrella.

Si bien Sekou Gassama no ha rendido como se esperaba y apenas ha contado con minutos bajo el mando de Javier Rabanal, eso no significa que la 'U' esté buscando reemplazarlo en las próximas semanas. Sino que este llamado va dirigido a todos los menores que quieren probarse en uno de los clubes más importantes del país como lo es el de Ate, ya que irán a las categorías pre federativas.

"Inscríbete en la convocatorias que tendremos en nuestra sede Monumental (Campo Sur) Asimismo, la convocatoria está dirigida para niños nacidos entre los años 2019 y 2014. Deberás asistir con indumentaria deportiva y llenar el deslinde de responsabilidades. En el ingreso tiene que mencionar que es por las escuelas del club Universitario de Deportes", indicó el club mediante un comunicado.

Universitario

Universitario y su convocatoria.

Asimismo, es importante indicar esta convocatoria no es única para delanteros sino para todas las posiciones; sin embargo, muchos esperan que dentro de estás jóvenes promesas salga un goleador estrella para las próximas generaciones de Universitario de Deportes. Vale precisar que el ingreso es por la puerta 7 y la dirección es Av. Javier Prado 7596 - Ate. Además, es necesario acudir con zapatillas para césped sintético y no chimpúnes.

Horarios de la convocatoria de Universitario

Aquí te dejamos la hora de las diversas categorías:

  • 8:30 a. m. - categoría 2014-2015
  • 10:00 a. m. - categoría 2016-2017
  • 11:30 a. m. -  categoría 2018-2019

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

