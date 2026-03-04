Fue campeón de la Copa Sudamericana y ahora se luce con la camiseta de Universitario: "Brillante"

Universitario de Deportes ha realizado grandes fichajes para afrontar esta temporada con el objetivo de salir campeón de la Liga 1 2026. Los cremas van rumbo al 'Tetra' y se encuentran disputando los primeros lugares del Torneo Apertura. En plena disputa del campeonato, uno de sus refuerzos que levantó el título de la Copa Sudamericana recibió elogios por su rendimiento.

Campeón en la Copa Sudamericana brilla con la camiseta de Universitario

Uno de los refuerzos que más expectativas han despertado en la hinchada de Universitario es Lisandro Alzugaray, quien llegó a la escuadra merengue como uno de los fichajes más talentosos y con jerarquía, considerando su gran trayectoria. Precisamente, el argentino acaba de ser destacado luego de lograr anotar su primer gol en el Torneo Apertura.

Resulta que la cuenta de la Liga 1 ha reconocido el gol de Alzugaray ante FC Cajamarca como el mejor gol de la fecha 5, un reconocimiento a su notable ejecución de tiro libre y a su desempeño que fue vital para que la 'U' consiga tres puntos valiosos en el Estadio Monumental.

Gol de Lisandro Alzugaray fue elegido como el mejor de la fecha 5. Foto: Liga 1

"¡Dónde la pusiste, 'Licha'! Lisandro Alzugaray firmó el gol de la fecha 5 en la Liga 1 Apertura. Brillante ejecución para darle la victoria al cuadro merengue", fue el mensaje que compartieron en su publicación en la cuenta oficial de la competición.

De esta forma, queda en claro que Alzugaray ya empieza a evidencia su gran talento con Universitario y se perfila a ser uno de los jugadores trascendentales del equipo. Cabe señalar que, hasta la fecha, es uno de los refuerzos que más minutos han sumado en campo, consolidándose como titular en la delantera.

Lisandro Alzugaray fue campeón de la Copa Sudamericana

Lisandro Alzugaray ha conseguido jugar en destacados equipos a nivel internacional, sin embargo, sus más grandes logros los consiguió en las filas de LDU de Quito. Con los 'Albos' logró grandes títulos, pero sin lugar a dudas el más destacado fue el de la Copa Sudamericana en la temporada 2023.