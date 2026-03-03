Filtran fuerte audio del VAR en penal no cobrado en contra de Universitario: "Hay contacto"

Durante el triunfo de Universitario de Deportes sobre FC Cajamarca en el Estadio Monumental, por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, Arley Rodríguez se infiltró en el área rival y chocó con Diego Romero, por lo que terminó cayendo y exigiendo penal. El VAR intervino, pero finalmente decidieron que no hubo falta contra el colombiano y ahora se filtraron los audios de los encargados detrás de cámaras.

Producto de lo mencionado anteriormente, la polémica se desató en todos los hinchas de la Liga 1 y sobre todo en los cajamarquinos, quienes sintieron perdieron injustamente dos puntos en condición de visitante. Sin embargo, ahora todo se ha aclarado gracias a que la CONAR decidió revelar la conversación que tuvieron los encargados del VAR antes de decirle a Joel Alarcón que sigan con el partido.

"Ahí hay contacto. El amarillo mete el pie, busca el contacto. Arley busca el contacto, el arquero ya tenía plantado el pie y él busca el contacto", conversan los encargados de revisar las cámaras. Y es que ellos aseguran que el ex Alianza Lima fue quien metió su pierna entre las de Diego Romero, por lo que busca el penal y no fue culpa del portero de Universitario.

Lo cierto es que Arley Rodríguez terminó cayendo dentro del campo por un choque con el guardameta, por lo que habrá quienes no estén de acuerdo con la decisión del VAR. No obstante, la Comisión Nacional de Árbitros sigue cumpliendo con la transparencia que prometieron al momento de mostrarlos audios de las charlas que se dan en cada uno de los compromisos de la Liga 1.

¿Cómo marcha Universitario en el Torneo Apertura?

La 'U' se ubica en la segunda casilla del campeonato con 11 unidades, dos menos que Alianza Lima que es líder absoluto de la Liga 1. Este fin de semana pueden tomar la punta si los blanquiazules empatan con Melgar y ellos vencen a Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas.