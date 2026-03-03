Julio César Uribe eternamente agradecido con Alianza Lima: "Tiene un propósito"

Uno de los principales ídolos de Sporting Cristal es Julio César Uribe, reconocido exfutbolista que ahora es director general de fútbol de la institución deportiva. Sin embargo, eso no es impedimento para que le tenga profundo respeto a uno de los máximos rivales del club como lo es Alianza Lima, ya que le dedicó unas firmes palabras previo a su próximo partido internacional.

Los celestes chocarán con Carabobo de Venezuela por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, pero no tienen estadio para jugar de local debido a que el Alberto Gallardo no cuenta con luces nocturnas y el Nacional está sin la licencia necesaria por el estado de su césped. Además, el Miguel Grau del Callao, donde enfrentaron a 2 de Mayo, está descartado porque hinchas de Sport Boys atacaron a los 'cerveceros' a las afueras del escenario. Ante ello, los blanquiazules salieron en su auxilio y les brindaron su recinto.

Y es que Sporting Cristal recibirá a los venezolanos en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, por lo que Julio César Uribe decidió dedicarle unas palabras a Alianza Lima mientras se encontraba conversando con la prensa local. "Agradecer al club Alianza Lima que tiene un propósito, un mensaje nacional que es ayudar", indicó el popular 'Diamante'.

De esta forma, todo va quedando listo para que la próxima semana los del Rímac reciban a Carabobo en La Victoria por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, por un pase a la Fase de Grupos del torneo Conmebol. En caso pierdan, accederán a la siguiente instancia pero de la Copa Sudamericana, competición de segundo orden en el continente.

Sporting Cristal vs. Carabobo: fecha y hora

El primer partido entre Sporting Cristal y Carabobo por la Fase 3 de la Copa Libertadores será este miércoles 4 de marzo a las 17.00 horas de Perú y contará con transmisión exclusiva de ESPN y Disney Plus. Mientras que el duelo de vuelta, que se llevará a cabo en Matute, será exactamente a la misma hora y con idéntico canal de televisión.