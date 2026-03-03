0
EN VIVO
Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso HOY por Copa Sudamericana

Julio César Uribe eternamente agradecido con Alianza Lima: "Tiene un propósito"

Julio César Uribe, director general de fútbol en Sporting Cristal, sorprendió con una fuerte confesión sobre Alianza Lima en plena temporada 2026.

Francisco Esteves
Julio César Uribe eternamente agradecido con Alianza Lima.
Julio César Uribe eternamente agradecido con Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

Uno de los principales ídolos de Sporting Cristal es Julio César Uribe, reconocido exfutbolista que ahora es director general de fútbol de la institución deportiva. Sin embargo, eso no es impedimento para que le tenga profundo respeto a uno de los máximos rivales del club como lo es Alianza Lima, ya que le dedicó unas firmes palabras previo a su próximo partido internacional.

Joazhiño Arroé da batacazo en el mercado.

PUEDES VER: Joazhiño Arroé da batacazo y es anunciado por campeón de la Liga 1: "Vuelves por tu revancha"

Los celestes chocarán con Carabobo de Venezuela por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, pero no tienen estadio para jugar de local debido a que el Alberto Gallardo no cuenta con luces nocturnas y el Nacional está sin la licencia necesaria por el estado de su césped. Además, el Miguel Grau del Callao, donde enfrentaron a 2 de Mayo, está descartado porque hinchas de Sport Boys atacaron a los 'cerveceros' a las afueras del escenario. Ante ello, los blanquiazules salieron en su auxilio y les brindaron su recinto.

Y es que Sporting Cristal recibirá a los venezolanos en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, por lo que Julio César Uribe decidió dedicarle unas palabras a Alianza Lima mientras se encontraba conversando con la prensa local. "Agradecer al club Alianza Lima que tiene un propósito, un mensaje nacional que es ayudar", indicó el popular 'Diamante'.

De esta forma, todo va quedando listo para que la próxima semana los del Rímac reciban a Carabobo en La Victoria por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, por un pase a la Fase de Grupos del torneo Conmebol. En caso pierdan, accederán a la siguiente instancia pero de la Copa Sudamericana, competición de segundo orden en el continente.

Sporting Cristal vs. Carabobo: fecha y hora

El primer partido entre Sporting Cristal y Carabobo por la Fase 3 de la Copa Libertadores será este miércoles 4 de marzo a las 17.00 horas de Perú y contará con transmisión exclusiva de ESPN y Disney Plus. Mientras que el duelo de vuelta, que se llevará a cabo en Matute, será exactamente a la misma hora y con idéntico canal de televisión.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Oficial: Selección Peruana presentó lista de convocados sin jugadores de Alianza y Universitario

  2. Hora del partido Sporting Cristal vs Carabobo por la Fase 3 de la Copa Libertadores

  3. Alianza Lima perdió 2-1 ante César Vallejo en Matute: repasa los goles del partido

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano