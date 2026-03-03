Felipe Vizeu no se midió y minimizó la presión de la hinchada de Sporting Cristal: "No debo nada"

Han pasado varios meses desde la llegada de Felipe Vizeu al fútbol peruano y todavía no ha podido ganarse el cariño de los hinchas rimenses. El delantero de 28 años no ha tenido una gran efectividad en la delantera de Sporting Cristal y en la previa del encuentro ante Carabobo por la Copa Libertadores, no dudó en referirse a los celestes.

Sporting Cristal es uno de los equipos peruanos que siempre se ha caracterizado por tener una ofensiva muy poderosa y la última gran referencia que tuvo fue Martín Cauteruccio. Felipe Vizeu llegó en su lugar, pero no ha logrado ser garantía de gol. Apenas es el inicio de temporada y el futbolista es blanco de críticas.

Felipe Vizeu responde a las críticas de hinchas de Sporting Cristal

Vizeu no se hace problemas y le resta importancia a las críticas que recibe en cada uno de los partidos de Sporting Cristal por su bajo rendimiento. La carta de gol de Paulo Autuori todavía no se ha afianzado en la ofensiva y aunque sabe de la exigencia de la hinchada celeste, Felipe continúa firme en busca de querer demostrar su jerarquía.

"No, jamás porque siempre hago lo mejor, siempre entrego. Estoy siempre mejorando. Claro que la hinchada siempre quiere los goles, las victorias, pero creo que no estoy debiendo nada. Lo más importante es hacer nuestro trabajo, lo mejor y ganar partidos", señaló ante los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

(Video: Entre bolas)