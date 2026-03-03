0
EN VIVO
Barcelona vs Atlético Madrid EN DIRECTO, vuelta de la Copa del Rey

Felipe Vizeu no se midió y minimizó la presión de la hinchada de Sporting Cristal: "No debo nada"

Felipe Vizeu no necesariamente cuenta con el apoyo de los hinchas de Sporting Cristal y antes del partido ante Carabobo se pronunció al respecto.

Jasmin Huaman
Felipe Vizeu
Felipe Vizeu | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Han pasado varios meses desde la llegada de Felipe Vizeu al fútbol peruano y todavía no ha podido ganarse el cariño de los hinchas rimenses. El delantero de 28 años no ha tenido una gran efectividad en la delantera de Sporting Cristal y en la previa del encuentro ante Carabobo por la Copa Libertadores, no dudó en referirse a los celestes.

Canal para ver en vivo el partido de Sporting Cristal vs. Carabobo por Copa Libertadores.

PUEDES VER: ¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Carabobo por la Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal es uno de los equipos peruanos que siempre se ha caracterizado por tener una ofensiva muy poderosa y la última gran referencia que tuvo fue Martín Cauteruccio. Felipe Vizeu llegó en su lugar, pero no ha logrado ser garantía de gol. Apenas es el inicio de temporada y el futbolista es blanco de críticas.

Felipe Vizeu responde a las críticas de hinchas de Sporting Cristal

Vizeu no se hace problemas y le resta importancia a las críticas que recibe en cada uno de los partidos de Sporting Cristal por su bajo rendimiento. La carta de gol de Paulo Autuori todavía no se ha afianzado en la ofensiva y aunque sabe de la exigencia de la hinchada celeste, Felipe continúa firme en busca de querer demostrar su jerarquía.

"No, jamás porque siempre hago lo mejor, siempre entrego. Estoy siempre mejorando. Claro que la hinchada siempre quiere los goles, las victorias, pero creo que no estoy debiendo nada. Lo más importante es hacer nuestro trabajo, lo mejor y ganar partidos", señaló ante los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

(Video: Entre bolas)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Hora del partido Sporting Cristal vs Carabobo por la Fase 3 de la Copa Libertadores

  2. Oficial: Selección Peruana presentó lista de convocados sin jugadores de Alianza y Universitario

  3. Sporting Cristal tomó radical medida con Maxloren Castro y Moretti tras difusión de polémico vídeo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano