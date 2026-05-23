Cúper, DT de Universitario, dio rotundo comentario tras empatar con CD Moquegua: "Debemos..."

Universitario de Deportes empató 0-0 ante CD Moquegua por la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio 25 de Noviembre. Tras ello, el técnico del cuadro crema, Héctor Cúper, salió al frente para dar un rotundo comentario sobre el partido que disputó fuera del Estadio Monumental.

Héctor Cúper, DT de Universitario, dio fuerte comentario tras empatar ante CD Moquegua

Cúper brindó conferencia de prensa luego del partido ante CD Moquegua, en la que fue consultado sobre diversos temas relacionados con el encuentro por la fecha 17 del Apertura.

En una de las primeras preguntas que le hicieron al entrenador argentino fue sobre la alineación que colocó Universitario ante el cuadro de Moquegua, ya que muchos titulares no fueron considerados.

Universitario empató 0-0 ante CD Moquegua por el Torneo Apertura

Para Héctor Cúper es importante la recuperación física de todos los futbolistas del club, ya que a mitad de semana disputaron un partido vital ante Nacional por la Copa Libertadores y ahora varios comenzaron en el banco, por lo que muchos suplentes ingresaron como titulares.

"Como usted decía: tenemos tres partidos en una semana. Debemos considerar la recuperación de todos los futbolistas que jugaron los 90 minutos. Tengo que pensar en ese aspecto físico de cara al próximo encuentro; por eso intentamos darles oportunidad a jugadores que tal vez estaban mejor físicamente, porque también eso hay que decirlo", empezó diciendo.

Héctor Cúper molesto por el empate entre Universitario ante CD Moquegua

Por otro lado, Héctor Cúper, técnico de Universitario de Deportes, dejó en claro que no celebra empates, ya que sintió que tenían muchas posibilidades de conseguir una victoria ante CD Moquegua. No obstante, las cosas no salieron como se pensó y empató 0-0.

"Yo sé que empatar no es bueno; si me preguntan "¿me gusta el empate?", no, a mí no me gusta nunca el empate, salvo que un rival haya sido muy superior y uno dice "bueno, un punto es un punto". Pero en este caso tuvimos la posibilidad de ganar el partido; tal vez nos faltó ese último detalle, que la pelota entrara. Hemos tenido situaciones bastante claras; después otras tal vez no las definimos todo lo bien que me hubiera gustado, pero la idea fue esa", concluyó.