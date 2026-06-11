Hernán Barcos reveló el firme comentario que le dio Yoshimar Yotún en privado: "Me ha escrito"

Hernán Barcos fue presentado de forma oficial como nuevo jugador de Sporting Cristal y, tras ello, brindó entrevistas. En una de tantas, el delantero argentino reveló el rotundo mensaje que le envió Yoshimar Yotún en privado tras su llegada al club celeste.

Hernán Barcos reveló el fuerte mensaje que le dio Yoshimar Yotún en privado

En conversación con L1MAX, Barcos manifestó que Yotún, como capitán del plantel, le escribió de forma interna para felicitarlo y darle la bienvenida en Cristal de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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Asimismo, el 'Pirata' entró más a detalle y reveló que el popular 'Yoshi' le explicó cómo era el plantel, le deseó éxitos y le dejó en claro que el gran objetivo de la temporada es salir campeón nacional.

“Si, me ha escrito. Me han dado la bienvenida varios compañeros, entre ellos ‘Yoshi’ como capitán y la verdad que lo valoro mucho. Valoro mucho que un jugador de la trayectoria de ‘Yoshi’ me llame, me dé la bienvenida, y obviamente eso da cierta confianza", afirmó.

"Hablamos un poco de fútbol, pero nada más en específico. Me habló muy bien del grupo y que venimos a trabajar y a sumar", concluyó Hernán Barcos tras firmar por Sporting Cristal.

¿Por cuánto tiempo firmó Hernán Barcos con Sporting Cristal?

Hernán Barcos fue anunciado como el nuevo atacante de Cristal, con contrato hasta diciembre de 2026. Para prolongar su continuidad en la temporada 2027 con el conjunto celeste, deberá alcanzar metas concretas, entre ellas seguir como máximo goleador de la Liga 1 y contribuir a que el club se corone campeón nacional.