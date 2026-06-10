Hernán Barcos reveló si se retirará jugando en Sporting Cristal: "La fecha de vencimiento..."

Hernán Barcos firmó por Sporting Cristal de cara al Torneo Clausura de la temporada 2026 de la Liga 1 2026 y en medio de su presentación oficial le consultaron sobre su retiro y si lo hará siendo jugador del club celeste. El ‘Pirata’ respondió de forma contundente.

Hernán Barcos reveló si se retirará del fútbol jugando en Sporting Cristal

En una rueda de prensa, Barcos fue consultado acerca de su retirada del fútbol profesional y de si la concretará al finalizar la temporada 2026 con Cristal.

El ‘Pirata’ dejó claro que no contempla retirarse del fútbol, ya que, a medida que avanza su edad, afirma sentirse mejor físicamente y con más deseos de alcanzar la gloria deportiva con el conjunto celeste.

Hernán Barcos viene entrenando con Sporting Cristal para disputar la Copa Caliente y luego el Torneo Clausura 2026

"Es un lindo desafío porque amo este deporte con pasión. Es una gran responsabilidad. Que a los 42 años te llame un equipo como Cristal no es algo que le pase a muchos. Tener ese reconocimiento te da una responsabilidad extra. Me gustan estas aventuras; es una más en mi carrera y la tomaré como si fuera la primera. Si me ven entrenar y trabajar, lo hago como si tuviera 18 años, porque todavía tengo hambre. Si no la tuviera, ya me habría retirado", aseguró.

"La fecha de vencimiento la vengo borrando cada año. Cada vez que entro al vestuario digo que todavía tengo para dos o tres años más jugando y los chicos se ríen. Mientras las piernas me respondan, seguiré. La cabeza sé que me da. Levantarme todos los días a las cinco de la mañana no me cuesta. Cuando llegue el momento, yo mismo me retiraré, pero siento que todavía tengo mucho para aportarle a este deporte”, finalizó.

Hernán Barcos es nuevo jugador de Sporting Cristal

Hernán Barcos llegó a un acuerdo con Sporting Cristal por toda la temporada 2026 y tendrá la misión de contribuir a que el equipo deje la parte baja de la tabla para luego aspirar a la pelea por el título del Torneo Clausura y, con ello, conquistar el campeonato nacional de la Liga 1.