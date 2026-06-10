Hernán Barcos responde a Alianza tras decir que no iba a jugar en otro equipo de Lima: "Sé lo que dije"

En horas de la tarde de este miércoles 10 de junio, Hernán Barcos fue presentado de manera oficial en Sporting Cristal para todo el Torneo Clausura 2026. El experimentado delantero expresó su alegría por estar en el elenco celeste, pero no fue ajeno a las consultas sobre su paso por Alianza Lima, club en el que dejó grandes recuerdos entre los aficionados.

Como se recuerda, Hernán Barcos mencionó en una entrevista que no iba a jugar en otro equipo de Lima que no fuera Alianza, por lo que ahora los hechos contradicen lo que expresó en ese momento. Justamente, esa declaración le hicieron recordar al Pirata en plena conferencia desde el Rímac.

Fiel a su estilo, Barcos aceptó todo lo que expresó en su momento sobre no jugar en otro plantel de la capital, pero confesó que el fútbol es dinámico y que llegar a Sporting Cristal fue una decisión netamente de él y su familia. Ve con buenos ojos el proyecto del club celeste y espera dar muchas alegrías durante su estadía en el Rímac.

"El fútbol es muy dinámico. Yo cuando salí de Alianza me fui a Cajamarca pensando que juego un año más y me retiro. De hecho pensé retirarme el año pasado. Cuando me llama a Sporting Cristal... volver a Lima era un objetivo y más en un club como Cristal. No lo dudé. A veces uno es preso de sus palabras, pero trato de no mentir nunca, o decir cosas que después no cumpla. Tomé la decisión por un montón de cosas. Estoy tranquilo con eso. Sé lo que dije y me hago cargo. Y eso no significa nada la verdad", manifestó.

(VIDEO: Cristal TV)

Hernán Barcos aseguró que de Alianza Lima lo sacaron

Como bien mencionó en entrevistas anteriores, Hernán Barcos volvió a recalcar que él no se fue de Alianza Lima, sino que lo sacaron por decisiones de los directivos. Por ello, ahora prioriza lo mejor para su futuro ante su inminente retiro.