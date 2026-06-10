Kluiverth Aguilar aparece con camiseta de Alianza Lima y deja mensaje: "Haré justicia"

En su momento, Kluiverth Aguilar fue catalogado como la venta más cara del fútbol peruano, esto cuando pasó de Alianza Lima al famoso Grupo City, el cual tiene en su poder clubes como el Manchester City. Sin embargo, con el pasar de los años su rendimiento no fue el esperado y hoy se encuentra jugando en el Lommel SK de la Challenger Pro League de la Segunda División de Bélgica.

Ahora, luego de haber sufrido una desgarradora lesión, el lateral derecho con paso por la selección peruana generó mucho asombro, ya que compartió en sus redes sociales una imagen suya vistiendo los colores del cuadro blanquiazul. Junto a ella, el futbolista nacional dejó un fuerte mensaje que muchos aficionados tratan de comprender. Incluso, hay quienes confían en un regreso a La Victoria.

“Haré justicia, te devolveré con gozo lo que te quitaron y multiplicaré lo que perdiste”, publicó Kluiverth Aguilar, junto a una fotografía suya cuando jugaba para Alianza Lima. Sin embargo, no especificó si realmente está en sus planes volver al cuadro de Matute para buscar salir campeón de la Liga 1 o si continuará con su carrera profesional en un elenco de Europa.

Kluiverth Aguilar y su mensaje.

Vale precisar que el mensaje posteado por el lateral no es algo propio, sino que se trata de un versículo de Joel 2:25, conocido pasaje de la Biblia. Esta popular frase da a entender que Dios promete restituir todo lo que fue devastado, quitado o destruido por las dificultades, trayendo una doble porción de bendición y paz. Es decir, otorga esperanza en un momento complicado de la vida.

Números de Kluiverth Aguilar en el Lommel SK

En el Lommel SK de Bélgica, Kluiverth Aguilar ha disputado un total de 62 partidos (4.809 minutos). En ese lapso logró convertir un gol y dar tres asistencias; además, recibió cinco tarjetas amarillas. Actualmente, el lateral peruano tiene un valor de 250 mil euros en el mercado de transferencias y ha presentado un enorme bajón en su cotización durante los últimos años.