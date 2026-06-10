Alianza Lima comunica que el Estadio de Matute albergará inesperado evento: "Llegó el momento"

Alianza Lima sorprendió a sus hinchas tras anunciar que el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, donde ejerce su localía en torneos nacionales e internacionales, será utilizado para un evento no relacionado con el fútbol. Todo esto ocurre poco antes de que empiece el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, donde los blanquiazules buscarán consagrarse campeones del balompié peruano.

Mediante sus redes sociales oficiales, el elenco de La Victoria reveló que pronto habrá un evento de EsSalud en el recinto deportivo donde normalmente juegan sus futbolistas. “¡Llegó el momento de ser un héroe! Nuestra casa, el Estadio Alejandro Villanueva, abre sus puertas para una jornada solidaria que salvará vidas. Este viernes cambiamos nuestra camiseta por la capa de Héroes de Sangre”, explicó en su cuenta de 'X', lo que generó asombro entre sus aficionados.

Esta campaña se llevará a cabo el viernes 12 de junio en la Explanada Occidente del Estadio Alejandro Villanueva, pero no afectará las condiciones del césped dentro del campo, para alegría de los hinchas de Alianza Lima. Asimismo, para quienes estén interesados en ayudar al prójimo, el horario para acudir a este llamado es de 8.00 a. m. a 4.00 p. m.

Alianza Lima y su campaña para donar sangre.

Finalmente, existen tres requisitos primordiales para donar sangre: el primero es tener entre 18 y 65 años, luego debes pesar más de 50 kilos y, por último, gozar de buena salud, es decir, no padecer enfermedades que puedan dañar al nuevo huésped de tu sangre. Si cumples con esas condiciones, no dudes en acudir a Matute para la campaña de EsSalud.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima jugará el próximo domingo 14 de junio, dentro de cuatro días, por la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026. Los blanquiazules visitarán a la Universidad César Vallejo en el Estadio Mansiche de Trujillo, desde las 3.30 p. m. y con transmisión de Bicolor+ en YouTube.