Pablo Míguez, ex Alianza, dejó FC Cajamarca y despertó el interés de club de la Liga 1 2026: "Quiere"

Uno de los jugadores que se ha ganado un nombre en nuestro balompié es Pablo Míguez. El central uruguayo, nacionalizado peruano, tuvo una destacada actuación con la camiseta de Alianza Lima y fue campeón en dos oportunidades. Luego de ello, ha pasado por innumerables elencos para mantener continuidad, por lo que ahora es noticia tras desvincularse de FC Cajamarca.

Pablo Míguez, ex Alianza Lima, interesa a club campeón

En las últimas horas, el periodista Ernesto Macedo, de L1 MAX, reveló que Pablo Míguez tomó la decisión de desvincularse de FC Cajamarca y asumir nuevos retos en lo que resta del 2026. Como se conoce, el elenco cajamarquino pierde a varios elementos con miras al Clausura, por lo que el central uruguayo-peruano no es la excepción.

En medio de ello, se conoció que uno de los clubes que ha puesto la mirada en el experimentado jugador es Juan Pablo II, recordado por ser campeón de la Liga Departamental de Lambayeque en 2023. Este elenco, recién ascendido a Primera, quiere permanecer en la máxima categoría, por lo que trabaja duro en el mercado de pases para cumplir sus objetivos al cierre del año.

"El defensa Pablo Miguez rescindió con FC Cajamarca. Juan Pablo II quiere contar con el back central uruguayo nacionalizado peruano.", informó el periodista Ernesto Macedo.

Pablo Míguez no seguirá en FC Cajamarca.

Otros referentes que llegaron a FC Cajamarca no seguirán en el primer equipo, como Pablo Lavandeira y Hernán Barcos. Ya se verá qué destino le depara al club cajamarquino, que comienza a complicarse a estas alturas de la temporada.

¿En qué clubes jugó Pablo Míguez?