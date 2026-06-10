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Alianza Lima suma a portero campeón de 100 mil euros e impacta a hinchas: "Se une"

Alianza Lima no quiere quedarse con los brazos cruzados y repotencia su equipo en busca de pelear todos los torneos de la edición 2026.

Diego Medina
Alianza Lima sigue potenciando su equipo para lo que queda del 2026.
Alianza Lima sigue potenciando su equipo para lo que queda del 2026. | Foto: X Alianza Lima
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Uno de los clubes que busca sostener su buen momento a lo largo del 2026 es Alianza Lima. El equipo liderado por Pablo Guede logró el título del Torneo Apertura, por lo que ahora busca hacerse con el Clausura y el novedoso certamen de la Copa de la Liga. Justamente, se sabe que la entidad blanquiazul presentará un equipo alterno para competir en las primeras jornadas, por lo que se reforzará con un portero que ya debutó en Primera División.

Alianza Lima se despide de uno de sus valores dentro de la institución.

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Alianza Lima suma a portero de 100 mil euros

Según informó el periodista Gerson Cuba, Alianza Lima no se guardará nada en busca de pelear cada uno de los partidos de la Copa de la Liga 2026, por lo que llamó a Ángel de la Cruz para que sea el guardameta en estos cotejos de la fase de grupos. Dada su continuidad en el plantel de la Liga 3, el golero de 24 años tendrá su oportunidad de mostrarse.

"Ángel de la Cruz se une a los trabajos de Alianza Lima de cara a la Copa de la Liga. También lo han hecho Geray Motta y Jiussepi García.", informó el mencionado comunicador en sus redes sociales.

Uno de los partidos más recordados fue el del debut ante Unión Comercio en la temporada 2024, cuando celebraron un triunfo por 1-3. Sin embargo, sus siguientes dos cotejos terminaron en derrota para los blanquiazules ante ADT (2-0) y Sporting Cristal (1-2).

Alianza Lima

Ángel de la Cruz será parte del equipo para la Copa de la Liga en Alianza Lima.

Hoy por hoy, el portero registra un valor de mercado de 100 mil euros a sus 24 años, siendo la mejor cifra en lo que va en su carrera profesional. Evidentemente, el guardameta espera tener más protagonismo en el primer equipo y así elevar su cotización, por lo que la Copa de la Liga será su gran oportunidad para repuntar en el 2026.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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