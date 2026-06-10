Sporting Cristal inició conversaciones para firmar con exfigura de Alianza Lima: "Quiere jugar sí o sí"

Sporting Cristal dio inicio a una nueva era con Roberto Mosquera, tras ser presentado como el director técnico elegido para sacar al plantel celeste de los últimos puestos de la Liga 1. Los celestes ya trabajan en La Florida y esperan reforzar el equipo con miras al Clausura. En ese contexto, se pudo conocer que una de las primeras acciones fue iniciar conversaciones con una exfigura de Alianza Lima, que fue clave en la obtención de un título.

Sporting Cristal inició conversaciones con exfigura de Alianza Lima

Durante el programa 'Modo Celeste', el periodista Denilson Barrenechea tomó la palabra para revelar que Roberto Mosquera ya solicitó ciertos refuerzos para potenciar al equipo de cara a lo que resta del año. Justamente, el nombre que ha vuelto a tomar fuerza es Pablo Lavandeira, con quien ya se había conversado anteriormente, pero cuyo interés se enfrió hasta la confirmación del nuevo comando técnico.

Ahora, el comunicador revela que las conversaciones entre ambas partes se retomaron de manera positiva. Un aspecto clave es el deseo del jugador de vestir la camiseta celeste. Sin embargo, toda la responsabilidad recaerá en la dirección deportiva, que deberá evaluar varios aspectos para iniciar una negociación.

"Mosquera busca a un creativo. Pese a que las conversaciones se habían detenido, ahora es una posibilidad nuevamente. Han retomado conversaciones. Tengo entendido que tuvieron conversaciones recientemente. Pablo Lavandeira quiere jugar en Sporting Cristal. Tiene la certeza y la seguridad de aportar mucho en Sporting Cristal. Está haciendo todo lo posible. Va a depender de lo que decida el área deportiva. Quiere jugar sí o sí.", informó el periodista Denilson Barrenechea.

Pablo Lavandeira nuevamente en el radar de Sporting Cristal.

Pablo Lavandeira se despidió de FC Cajamarca

"Con tristeza, nostalgia pero sobre todo un gran agradecimiento me toca volver a despedirte Cajamarca hermosa. Fueron unos pocos meses donde me volviste a mostrar lo maravillosa que sos junto con su gente. Así como no fue un hasta nunca la despedida del 2015 esta tampoco lo será porque siempre estaré ligado a vos en sentimiento y familia. Hoy te digo hasta dentro de un rato y como dice zitarroza cuanti más lejos me vaya más te voy a recordar.", fue el mensaje de Pablo Lavandeira en redes sociales para decir adiós a FC Cajamarca.