Yoshimar Yotún reveló si fichará por club campeón de México: "Es el único equipo..."

La presencia de Yoshimar Yotún en México, después de disputar con la selección peruana el partido ante España, no pasó inadvertida. El mediocampista de Sporting Cristal aprovechó su estancia en el país norteamericano para evocar una de las etapas más destacadas de su trayectoria profesional y admitir que le gustaría regresar a Cruz Azul.

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El futbolista actual de Cristal manifestó su satisfacción por volver a un sitio que considera significativo para él y su familia. Además, contó que sus hijos aprovecharon el viaje para volver a ver a sus amigos y rememorar vivencias que dejaron huella en su etapa en la Ciudad de México.

"¿Qué se siente regresar a México? Feliz. A mí me encanta México; mis hijos vinieron mucho antes, estuvieron mucho tiempo ahí en la Ciudad de México reencontrándose con amigos, comiendo tacos, así que la verdad estoy muy feliz de volver aquí", comentó el mediocampista.

Yoshimar Yotún reveló que le gustaría volver a Cruz Azul

Además, Yotún no ocultó su satisfacción por el reciente campeonato conseguido por Cruz Azul en el Torneo Clausura de la Liga MX. El futbolista peruano afirmó que siguió la definición con mucha emoción y que celebró el triunfo como un hincha más, por el estrecho vínculo que mantiene con la institución cementera.

"Lo vi. Muy feliz de que haya llegado a la décima; es importante y el club se lo merece. El equipo estuvo muy bien, lo sufrí como si fuera parte del plantel, pero estoy muy feliz por Cruz Azul y por haber conseguido la décima", señaló.

Por último, el jugador emblemático de la selección peruana señaló que no cierra la puerta a emprender una nueva etapa en el fútbol mexicano. Yotún evocó con afecto su paso por Cruz Azul y afirmó que siempre guardará gratitud hacia una institución que le ofreció vivencias inolvidables a lo largo de su trayectoria profesional.

"Claro que volvería. Cruz Azul es el único equipo de México en el que yo he jugado, entonces les tengo un cariño muy especial. Es un equipo grande que me trató muy bien y fui muy feliz aquí", concluyó.

¿Cómo le fue a Yoshimar Yotún en Cruz Azul?

Yoshimar Yotún arribó a Cruz Azul en 2019 desde Orlando City y, después de cuatro temporadas en la institución, consiguió conquistar el Torneo Clausura de la Liga MX, el Campeón de Campeones de México, la Supercopa y la League Cup. Además, disputó 100 partidos, en los que marcó 8 goles y repartió 15 asistencias.