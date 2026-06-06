Yoshimar Yotún y su deseo para Haití en el Mundial 2026: "Que lleguen..."

La selección peruana se impuso por 2-1 a Haití y no solo se quedó con un resultado favorable. Después del pitazo final, uno de los instantes más comentados estuvo a cargo de Yoshimar Yotún, quien tuvo un gesto de reconocimiento hacia el equipo caribeño al destacar públicamente su esfuerzo y expresar sus deseos para el país rival de cara al Mundial 2026.

Yoshimar Yotún y su deseo a Haití en el Mundial 2026 tras perder ante la selección peruana

Tras el encuentro, el mediocampista experimentado Yotún habló ante los medios y resaltó el buen rendimiento exhibido por el rival, al tiempo que dejó patente el respeto hacia una selección que ya aseguró su presencia en la próxima Copa del Mundo.

Asimismo, el futbolista, que también es capitán de la selección peruana, expresó su deseo de que Haití alcance las fases finales del Mundial 2026, al considerar que cuenta con un gran equipo.

Haití perdió 2-1 ante Perú en amistoso internacional FIFA

“Esperemos haber ayudado a su preparación de Haití y feliz por el triunfo. Estamos en un momento de reconstrucción, de buscar nuevos chicos. Que lleguen lo más lejos posible en la Copa del Mundo”, manifestó el volante nacional en declaraciones para Jax Latin Media.

En el aspecto deportivo, la presencia de Yotún resultó determinante para el crecimiento futbolístico de Perú durante la segunda mitad. El jugador ingresó a los 58 minutos en reemplazo de Jairo Concha y le otorgó mayor claridad al mediocampo.

Con el experimentado volante dentro del terreno de juego, la Blanquirroja elevó su rendimiento, ganó protagonismo en ataque y logró darle vuelta al marcador para quedarse con una importante victoria en esta nueva etapa del proceso.

Perú vs. España por amistoso internacional FIFA

Ahora, el equipo comandado por Mano Menezes centrará su atención en su siguiente reto internacional. Perú regresará a la competencia este lunes 8 de junio, cuando se mida ante España en el Estadio Cuauhtémoc de México, en un partido previsto para las 9.00 p. m. (hora peruana).