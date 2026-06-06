DT de Haití dio rotundo comentario sobre la selección peruana tras derrota: "Este tipo de..."

La selección peruana venció por 2-1 a Haití en un duelo amistoso internacional en fecha FIFA desde el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. Tras este resultado, el técnico del cuadro haitiano, Sebastien Migné, salió al frente para dar un fuerte comentario sobre el combinado Bicolor.

Sebastien Migné, técnico de Haití, dio fuerte comentario sobre la selección peruana tras derrota

En conferencia de prensa, Migné fue consultado sobre el partido y su análisis tras caer ante Perú, que anotó en los últimos minutos del encuentro luego de que su equipo fuera ganando uno a cero durante 80 minutos.

Para el entrenador francés de 53 años, jugar contra la selección peruana fue un desafío exigente, ya que esta se ubica entre las 50 mejores del ranking FIFA y eso quedó demostrado en la cancha.

La selección peruana consiguió su primera victoria bajo el mando de Mano Menezes frente a Haití

Asimismo, Sebastien Migné, técnico de Haití, dejó en claro que su equipo desaprovechó oportunidades de gol y permitió que la Bicolor tomara el control del balón, hasta el punto de que volteó el marcador por 2-1.

"Contra este tipo de equipos, que están clasificados alrededor del puesto 50 del mundo, las cosas se ponen serias, y cuando tienes la oportunidad de sentenciar el partido, de ponerte por delante, tienes que aprovecharla. Si dejas que el rival respire, no es buena señal, y no nos sentimos cómodas”, afirmó.

"Seguimos dando la talla, ya sea desde las gradas, contra Nueva Zelanda o hoy frente a Perú. Las lecciones están ahí. El fútbol es cruel y creo que logramos ofrecer una gran actuación para los aficionados que nos acompañarán (en el Mundial)", finalizó.

Próximo partido de la selección peruana: España

La selección peruana se medirá con España el lunes 8 de junio de 2026, a las 9.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, en un amistoso internacional de la FIFA.