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Con Lamine Yamal: Las bajas de España para enfrentar a la selección peruana
La selección española cuenta con varios jugadores lesionados, además de Lamine Yamal, para enfrentar a Perú por un duelo amistoso FIFA previo al Mundial 2026.
La selección peruana se enfrentará a España el próximo lunes 8 de junio desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, en un partido amistoso FIFA en la previa al Mundial 2026. En medio de ello, se conoció que, junto a Lamine Yamal, habrá otras bajas del combinado español para enfrentar al combinado peruano.
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Junto a Lamine Yamal: Las bajas de la selección española para enfrentar a Perú
Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz son los futbolistas que no estarán disponibles para el técnico de España, Luis de la Fuente, que enfrentará a Perú en su último partido previo a la Copa del Mundo.
Los tres futbolistas en mención no viajarán a Puebla, sede del Estadio Cuauhtémoc, debido a que se encuentran en recuperación de sus lesiones musculares y no desean arriesgarse en el duelo amistoso.
Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz son bajas de la selección española para enfrentar a Perú
Cabe mencionar que los tres jugadores tampoco estuvieron presentes en el partido ante Irak en el Estadio Riazor de A Coruña, por lo que los cuidan de la mejor forma para que estén óptimos.
Sin embargo, Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz esperan estar al 100% para ser utilizados en el debut del Mundial 2026 ante Cabo Verde el próximo 15 de junio.
Perú vs. España por partido amistoso FIFA
La selección peruana se enfrentará a España el 8 de junio del 2026 a las 9.00 p. m. (hora de Perú) y a las 4.00 a. m. del martes 9 de junio (hora de España) en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, México, por un amistoso FIFA. Este encuentro se podrá ver por América Televisión, ATV y Movistar Deportes en territorio peruano, y por RTVE Play en sede española.
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