¿Pedro Gallese vuelve a Alianza Lima? Arquero rompió su silencio: "Muy contento..."

Pedro Gallese rompió su silencio. Por primera vez, el arquero habló sobre los rumores que lo vinculan con Alianza Lima y la posibilidad de dejar al Deportivo Cali, su actual club. El experimentado guardameta de la selección peruana dejó en claro cuál es su situación respecto a la posibilidad de regresar a Matute y cómo se siente desde su llegada al cuadro colombiano.

¿Qué dijo Pedro Gallese sobre volver a Alianza Lima?

En declaraciones a la prensa tras la victoria de su club ante Jaguares y, lejos de alimentar los rumores, Gallese aclaró que se siente a gusto en Deportivo Cali y se encuentra enfocado en luchar para cumplir los objetivos del club, descartando así la posibilidad de regresar a Alianza Lima luego de siete años tras su salida de La Victoria.

"Estoy concentrado en Deportivo Cali y en ayudar al grupo, al equipo, para salir campeones este año. El objetivo es claro, como todos, salir campeón, pero vamos a ir pasito a pasito. Igual yo tengo mi familia aquí y tengo mis hermanos allá (en Perú) pero estoy muy contento y mi familia está contenta, que es lo más importante.", señaló Gallese.

¿Cuál es la situación contractual de Pedro Gallese?

Como se recuerda, el gerente general de Deportivo Cali, Felipe Restrepo, se pronunció sobre los rumores acerca de la presunta partida de Gallese a Alianza Lima y fue tajante al señalar que el cuadro caleño no tiene ninguna intención de resolver el contrato con el 'Pulpo'.

"El club está firme en su postura de hacer cumplir el contrato vigente con Pedro Gallese hasta finales del 2027. Ni se consideraría siquiera la salida de un jugador clave a dos días del inicio de la Liga Profesional de Colombia", manifestó Restrepo en entrevista para TV Perú.

Trayectoria de Pedro Gallese

Hasta el momento, estos son los clubes en los que ha jugado Pedro Gallese hasta la fecha a lo largo de su carrera profesional.