DT de Deportivo Cali se pronuncia sobre futuro de Pedro Gallese por interés de Alianza: "Sondeos"

Uno de los jugadores que más han sonado para llegar a Alianza Lima en este mercado de pases es Pedro Gallese. En los últimos días, el portero de la selección peruana apareció como un candidato fuerte para reforzar a los blanquiazules. En medio de ello, el técnico de Deportivo Cali, Rafael Dudamel, se pronunció y reveló el futuro del golero.

DT de Deportivo Cali se pronuncia sobre futuro de Pedro Gallese

Durante una conferencia de prensa, le preguntaron al DT Rafael Dudamel por los rumores que conectan a Pedro Gallese como jugador de Alianza Lima para el segundo tramo de la temporada. Ante ello, confirmó que la escuadra victoriana se contactó para hacer posible este fichaje.

No obstante, el técnico de Deportivo Cali fue claro al señalar que el 'Pulpo' está catalogado como intransferible por el club, por lo menos en este mercado. De esta forma, disipa cualquier posibilidad de que regrese a Matute.

Video: Alfonso Morales.

“En estos últimos días hubo muchos rumores sobre el interés de Alianza sobre Pedro Gallese, es cierto, hubieron sondeos de parte del club peruano por él. Para nosotros, al menos en este mercado de transferencias, Gallese es intransferible”, sostuvo el estratega.

Rafael Dudamel, DT de Deportivo Cali, elogió a Pedro Gallese

En esa línea, Dudamel indicó que Pedro Gallese es un jugador imprescindible para el club, por lo que se aferran a su cláusula de rescisión en caso quiera dejar el club.

“Pedro es un futbolista muy importante para nosotros, hemos conformado un plantel, en donde tengamos a un jugador de primer nivel por posición y vamos muy bien en esa línea. Siempre digo que ningún futbolista es indispensable, hay una cláusula de rescisión, el equipo peruano la sabe, pero para nosotros en este mercado, Pedro es intransferible”, acotó.