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Alianza Lima ilusiona a hinchas y apunta a firmar a ex Athletico Paranaense: "Negociaciones"

Alianza Lima no descansa en las gestiones de su plantel y se conoció que están interesados en concretar la firma de un destacado volante con pasado en Athletico Paranaense.

Angel Curo
Alianza Lima ilusiona a hinchas y apunta a firmar a ex Athletico Paranaense
Alianza Lima ilusiona a hinchas y apunta a firmar a ex Athletico Paranaense | Composición: Líbero
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Alianza Lima se ha mantenido cauteloso en el mercado de pases para el Torneo Clausura 2026. Sin embargo, en la directiva siguen moviéndose en las gestiones para el armado de plantel en busca de obtener el título de la Liga 1. En ese contexto, se conoció que se perfilan a concretar la firma de un exjugador de Athletico Paranaense.

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Alianza Lima ilusiona a hinchas y apunta a firmar a ex Athletico Paranaense

Uno de los jugadores que más ilusión ha generado en los hinchas blanquiazules es Esteban Pavez, volante chileno que llegó a las filas de Alianza Lima a inicios de esta temporada y ha tenido un gran rendimiento en el campo, siendo esencial en el esquema del DT Pablo Guede.

Precisamente, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que la directiva de los 'íntimos' ha vuelto a retomar las negociaciones para concretar su renovación de contrato. En el pasado, ambas partes han venido conversando pero el cambio en la administración provocó que se estancara por completo.

Esteban Pavez, Alianza Lima

Alianza Lima busca concretar la renovación de Esteban Pavez hasta 2027.

Por ello, ahora el nuevo directorio ha dado respaldo para que la dirección deportiva busque concretar la firma de Esteban Pavez y renovar su vínculo hasta finales de la temporada 2027. El jugador ha mostrado su predisposición de continuar en el club y solo es cuestión de tiempo para que lleguen a un consenso.

Cabe señalar que el mediocentro chileno se ha vuelto un titular indiscutible en Alianza Lima, donde ha jugado 15 partidos en lo que va del año. Además, se ha convertido en todo un líder dentro del campo.

Esteban Pavez y su pasado en Athletico Paranaense

Esteban Pavez ha desarrollado su carrera en su mayoría en el fútbol chileno; no obstante, en la temporada 2017 llegó a las filas del Athletico Paranaense por su gran desempeño en Colo Colo. Desafortunadamente, no se logró adaptar por completo a la escuadra brasileña y, aunque tuvo regularidad, se marchó un año después de su llegada.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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