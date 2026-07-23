¿Gaspar Gentile se va de Alianza Lima a Temperley de Argentina? Lo último que se sabe

Alianza Lima es uno de los clubes que viene trabajando día a día en busca del título nacional de la Liga 1 2026. Se ha conocido de novedades en tienda blanquiazul en cuanto a este mercado de pases, por lo que ahora una noticia impactó a los aficionados con relación al futuro del delantero Gaspar Gentile.

¿Gaspar Gentile deja Alianza Lima este 2026?

Ciertas informaciones han indicado que Gaspar Gentile tenía posibilidades de jugar con Temperley de la Segunda División de Argentina a mediados de este 2026. Debido a que alternaba en el equipo titular de Alianza Lima, esta opción tomó fuerza para conocimiento de los aficionados.

Sin embargo, el periodista José Varela se pronunció a través de sus redes sociales para indicar que no hay un avance en cuanto a una llegada de Gaspar Gentile a Argentina. El atacante se quedará en Alianza Lima con la finalidad de tener mayor protagonismo y ser pieza fundamental en la obtención del título de la Liga 1.

"No se mueve de Matute. Gaspar Gentile no tiene nada con el Club Atlético Temperley, cuadro de la segunda categoría del fútbol argentino. Cero llamada, cero contacto, nada.", informó el mencionado periodista en sus redes sociales.

Gaspar Gentile espera tener mayor continuidad en Alianza Lima.

De esta manera, Gaspar Gentile hará respetar su contrato con Alianza Lima en esta etapa de la temporada. Como se recuerda, el artillero de 31 años tiene vínculo contractual con los blanquiazules hasta diciembre del 2027, por lo que es un jugador importante para la dirección deportiva a largo plazo.

¿Cuál es el valor de mercado de Gaspar Gentile?

Según el portal Transfermarkt, Gaspar Gentile tiene un valor de mercado de 350 mil euros a sus 31 años. Su mejor rendimiento se dio en el año 2022 cuando defendía la camiseta de UTC de Cajamarca. En aquella oportunidad registró una cifra de 700 mil euros.