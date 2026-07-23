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Seleccionado chileno se sumará a Alianza Lima para vencer a Comerciantes: "Altas probabilidades"
Futbolista que tuvo paso por la selección chilena se perfila a jugar el partido entre Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima se enfrentará a Comerciantes Unidos por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra en Cutervo. Para este encuentro, el técnico Pablo Guede tiene altas posibilidades de sumar a un futbolista con paso en la selección de Chile: estamos hablando de Nicolás Díaz.
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Seleccionado chileno se perfila a jugar el partido entre Alianza Lima vs Comerciantes Unidos
De acuerdo con lo señalado por el periodista Marcello Merizalde, de Movistar Deportes, Díaz cuenta con altas posibilidades de ser tomado en cuenta por Guede para integrar la lista oficial de jugadores que afrontarán el encuentro frente a Comerciantes en Cutervo.
Nicolás Díaz podría jugar el partido entre Alianza Lima vs Comerciantes Unidos
Cabe destacar que el futbolista chileno de 27 años ya completó su primera sesión de entrenamiento bajo las órdenes del técnico argentino, por lo que está a disposición para lo que se le requiera. El defensor intentará convertirse en una de las piezas fundamentales del equipo para conquistar el Torneo Clausura.
Nicolás Díaz jugó en la selección chilena
Como parte de su carrera futbolística, Nicolás Díaz formó parte de la selección chilena desde las divisiones menores hasta el plantel principal. El defensor empezó desde la Sub-20, luego en la Sub-23 y por último en el combinado oficial. La primera convocatoria del zaguero se dio en 2020, cuando jugó casi todo el partido ante Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022. Su último llamado fue en 2025, cuando jugó ante Perú, pero solo fue suplente.
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