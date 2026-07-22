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Alianza Lima cerca de perder fichaje de seleccionado peruano tras interés de clubes: "Negociación"

Alianza Lima sigue analizando movimiento en el mercado, pero ahora se reveló que pueden perder el fichaje de un futbolista nacional que parecía encaminado.

Angel Curo
Alianza Lima cerca de perder fichaje de seleccionado peruano tras interés de clubes
Alianza Lima cerca de perder fichaje de seleccionado peruano tras interés de clubes | Composición: Líbero
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Alianza Lima no ha cerrado su plantel para el Torneo Clausura y está analizando fichajes para potenciar su esquema con miras al título de la Liga 1 2026. Sin embargo, ante la pasividad de los blanquiazules, se conoció que otros clubes nacionales buscan robarle el fichaje de un seleccionado peruano.

Nicolás Díaz firmó con Alianza Lima y estará en calidad de préstamo por un año.

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Alianza Lima cerca de perder fichaje de seleccionado peruano tras interés de clubes

La escuadra de La Victoria no ha tenido un mercado de pases movido, donde solo ha realizado algunas llegadas y salidas. Sin embargo, son conscientes de que hay posiciones que necesitaban reforzar, siendo una de ellas la defensa. Por ello, uno de los jugadores que sonó fue Jhair Soto.

El periodista José Varela reveló, en el programa 'Modo Fútbol', que ya había una negociación entre Alianza Lima y ADT para concretar el fichaje. Sin embargo, con el pasar de los días se han estancado y, aunque se mantienen las conversaciones, han surgido otros clubes que se han atravesado.

Jhair Soto, Alianza Lima

Alianza Lima aún no logra el fichaje de Jhair Soto para el Torneo Clausura

"Hemos averiguado sobre la situación de Jhair Soto y no hay ningún avance. Parecía encaminado y que solo era un trato de club a club, pero no hay ningún avance, la negociación ahí está. El jugador tiene a 3-4 clubes interesados en él, no me dijeron nombres, pero no hay una aceleración con su futuro. Consideran que es un buen jugador y de pronto lo mejor para él es que siga jugando con regularidad para que pueda ser una opción en la Bicolor", reveló el comunicador.

Varela no reveló el nombre de los equipos que buscan el fichaje de Soto, pero indicó que su futuro está siendo evaluado, sobre todo porque se considera que necesita minutos para aprovechar toda su proyección y en futuro volver a ser considerado con la selección peruana.

Jhair Soto y su paso por la selección peruana

Jhair Soto ha conseguido consolidarse como titular indiscutible en las filas de ADT, donde es visto como un jugador clave. Ese rendimiento le valió entrar en la convocatoria de la selección peruana para el último amistoso frente a Bolivia, aunque no llegó a disputar minutos.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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