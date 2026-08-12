0
EN VIVO
PSG vs Aston Villa por la Supercopa de Europa
EN DIRECTO
Real Madrid vs Deportivo La Coruña por amistoso

Filtran por qué Nequecaur no quiso jugar en Universitario ni Sporting Cristal: "Creo que..."

Se reveló que Universitario y Sporting Cristal quisieron a Nequecaur, delantero de Sport Boys, pero él no quería jugar en ninguno de estos clubes.

Francisco Esteves
Filtran por qué Nequecaur no quiso jugar en Universitario ni Sporting Cristal.
Filtran por qué Nequecaur no quiso jugar en Universitario ni Sporting Cristal. | Foto: Sport Boys - X.
COMPARTIR

Recientemente se confirmó la transferencia de Luciano Nequecaur a Libertad de Paraguay, procedente de Sport Boys del Perú. En ese sentido, filtraron que el delantero argentino despertó el interés de Universitario y Sporting Cristal, pero no quería jugar en ninguno de estos clubes de la Liga 1 por un contundente motivo. A continuación te brindamos todos los detalles.

Melgar anunció salida de dos futbolistas del primer equipo.

PUEDES VER: Melgar anunció salida de dos futbolistas luego de la escandalosa derrota por 4-2 ante FC Cajamarca

Luego de una temporada y media, el atacante insignia del cuadro rosado confirmó su partida al fútbol paraguayo, lo que generó gran conmoción en la hinchada porque pierden a un jugador clave en un momento crucial de la temporada. Sin embargo, pocos saben que el extranjero tenía un cariño enorme por el club del Callao y únicamente quería jugar ahí el próximo año.

Nequecaur tiene 35 años y su contrato terminaba a fin de año. Creo que no iba a haber una renovación porque la U y Cristal lo sondearon, entonces fue una buena decisión irse al fútbol paraguayo porque él no quería jugar en otro club peruano en el aniversario de Boys”, indicó el periodista Gustavo Peralta en transmisión del programa 'Hablemos de MAX' vía L1 MAX, dejando en claro que le tenía un gran respeto a la institución chalaca.

Luciano Nequecaur, Sport Boys

Luciano Nequecaur hizo 7 goles en Sport Boys este 2026.

Ahora, Luciano Nequecaur se despedirá de sus compañeros en Sport Boys y todo el comando técnico para tomar vuelo a Paraguay y unirse a los entrenamientos de Libertad, club que marcha segundo en el Torneo Clausura de tal país con un total de 9 unidades. Esta será la primera experiencia del delantero argentino en territorio guaraní.

Trayectoria de Luciano Nequecaur

  • Lanús
  • All Boys
  • Olimpo
  • Stanraer
  • Nueva Chicago
  • Venados FC
  • Oaxaca
  • Marítimo
  • Danubio
  • CA Fénix
  • Huachipato
  • Sport Boys
  • Libertad
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sporting Cristal anunció la salida de destacado futbolista en pleno Torneo Clausura: "Éxitos"

  2. Sport Boys hizo oficial la salida de dos futbolistas tras empate con Alianza Lima en el Clausura

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano