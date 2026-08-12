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Filtran por qué Nequecaur no quiso jugar en Universitario ni Sporting Cristal: "Creo que..."
Se reveló que Universitario y Sporting Cristal quisieron a Nequecaur, delantero de Sport Boys, pero él no quería jugar en ninguno de estos clubes.
Recientemente se confirmó la transferencia de Luciano Nequecaur a Libertad de Paraguay, procedente de Sport Boys del Perú. En ese sentido, filtraron que el delantero argentino despertó el interés de Universitario y Sporting Cristal, pero no quería jugar en ninguno de estos clubes de la Liga 1 por un contundente motivo. A continuación te brindamos todos los detalles.
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Luego de una temporada y media, el atacante insignia del cuadro rosado confirmó su partida al fútbol paraguayo, lo que generó gran conmoción en la hinchada porque pierden a un jugador clave en un momento crucial de la temporada. Sin embargo, pocos saben que el extranjero tenía un cariño enorme por el club del Callao y únicamente quería jugar ahí el próximo año.
“Nequecaur tiene 35 años y su contrato terminaba a fin de año. Creo que no iba a haber una renovación porque la U y Cristal lo sondearon, entonces fue una buena decisión irse al fútbol paraguayo porque él no quería jugar en otro club peruano en el aniversario de Boys”, indicó el periodista Gustavo Peralta en transmisión del programa 'Hablemos de MAX' vía L1 MAX, dejando en claro que le tenía un gran respeto a la institución chalaca.
Luciano Nequecaur hizo 7 goles en Sport Boys este 2026.
Ahora, Luciano Nequecaur se despedirá de sus compañeros en Sport Boys y todo el comando técnico para tomar vuelo a Paraguay y unirse a los entrenamientos de Libertad, club que marcha segundo en el Torneo Clausura de tal país con un total de 9 unidades. Esta será la primera experiencia del delantero argentino en territorio guaraní.
Trayectoria de Luciano Nequecaur
- Lanús
- All Boys
- Olimpo
- Stanraer
- Nueva Chicago
- Venados FC
- Oaxaca
- Marítimo
- Danubio
- CA Fénix
- Huachipato
- Sport Boys
- Libertad
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