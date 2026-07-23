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Deportivo Cali envió su respuesta final sobre fichaje de Pedro Gallese por Alianza Lima: "Salida..."

Se conoció la postura de Deportivo Cali con respecto al interés de Alianza Lima por Pedro Gallese, a quien pretende incorporar para este Torneo Clausura.

Antonio Vidal
Deportivo Cali envió su respuesta final sobre fichaje de Pedro Gallese por Alianza Lima. Foto: composición Líbero
Deportivo Cali envió su respuesta final sobre fichaje de Pedro Gallese por Alianza Lima. Foto: composición Líbero
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Alianza Lima sigue en el intento de fichar a Pedro Gallese para este Torneo Clausura de la Liga 1. Con el pasar de los días se han ido conociendo las posturas de ambas partes, así como la de Deportivo Cali. En este sentido, Felipe Restrepo, gerente general del club de Cali, en una reciente entrevista, se pronunció sobre el tema, dejando en claro la postura de los azucareros.

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De acuerdo con Restrepo, el club quiere hacer cumplir el contrato vigente que tiene Gallese, esto debido a que no se contempla la salida de un jugador clave a dos días del inicio de la liga colombiana.

"El club está firme en su postura de hacer cumplir el contrato vigente con Pedro Gallese hasta finales del 2027. Ni se consideraría siquiera la salida de un jugador clave a dos días del inicio de la Liga Profesional de Colombia", señaló el gerente general en una reciente entrevista para TV Perú.

Dio a conocer el periodista Alfredo Casas

Dio a conocer el periodista Alfredo Casas

Con estas palabras, muchos consideran que las negociaciones entre el 'Pulpo' y los blanquiazules se han caído, pues no es la primera vez que Restrepo muestra una postura firme con respecto al futuro del jugador de la selección peruana.

"No tenemos conocimiento del interés formal de club alguno para la desvinculación de Pedro Gallese. La voluntad del club es que se cumpla con dicho contrato a cabalidad", dijo hace unos días.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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