Alianza Lima emite preocupante parte médico sobre lesión de Marco Huamán: "Detectaron que..."

Alianza Lima se pronunció vía redes sociales sobre el estado de salud de Marco Huamán luego de la terrible lesión que ocurrió durante el partido entre los íntimos y Sport Boys, cuando Luciano Nequecaur pisó al lateral en un intento de robarle el balón y lo dejó por varios minutos en el terreno de juego, por lo que luego tuvo que abandonar el campo en los primeros minutos del encuentro.

Alianza Lima emite preocupante parte médico sobre lesión de Marco Huamán

De acuerdo al club, el jugador tiene un desgarro del ligamento peroneoastragalino del tobillo derecho, siendo esta una situación que preocupó a los hinchas del elenco íntimo.

“El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: Durante el encuentro frente a Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, nuestro futbolista Marco Huamán sufrió una fuerte entrada que le impidió continuar con normalidad y debió abandonar el campo de juego”.

“Los estudios médicos posteriores detectaron que Marco Huamán presenta un desgarro del ligamento peroneoastragalino anterior del tobillo derecho. Actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación a cargo del área médica del club. Alianza Lima continuará informando oportunamente sobre la evolución del futbolista y su retorno a las canchas”, anunciaron mediante un comunicado.

Comunicado de Alianza Lima sobre Marco Huamán

¿Cuánto tiempo estará fuera Marco Huamán?

Según información recopilada de diversas fuentes, la lesión que presenta Huamán en el tobillo derecho podría requerir varias semanas de recuperación. Sin embargo, el tiempo de ausencia dependerá principalmente de la gravedad del desgarro y de cómo evolucione durante su proceso de rehabilitación.

Por ello, tomando en cuenta la información oficial disponible, se puede estimar que Huamán estará alejado de las canchas durante varias semanas, aunque todavía no existe una fecha definida para su retorno. En caso de tratarse de un desgarro leve, su recuperación podría tomar entre dos y cuatro semanas, mientras que una lesión de mayor consideración podría demandar seis a ocho semanas o incluso más.