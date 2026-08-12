Henry Quinteros destacó a exfutbolista de Racing que firmó con Alianza Lima: "Muy importante"

Alianza Lima no ha mostrado el mejor rendimiento en los últimos partidos y se han dejado puntos importantes en su lucha por el Torneo Clausura 2026. En medio de ello, el referente Henry Quinteros salió al frente para destacar a un exjugador de Racing de Argentina que firmó contrato con los blanquiazules hasta esta temporada.

Henry Quinteros destacó a exfutbolista de Racing que firmó con Alianza Lima

Uno de los jugadores que ha sido señalado por los hinchas en los últimos encuentros ha sido Paolo Guerrero, quien además atraviesa una sequía goleadora. Sin embargo, durante el programa 'L1 Radio', Henry Quinteros no dudó en salir en defensa del veterano atacante.

Según indicó el ‘Pato’, Guerrero viene realizando un trabajo esencial y silencioso en favor del funcionamiento del esquema táctico de Alianza Lima. Del mismo modo, recalcó que pese a que no está marcando goles sigue siendo un jugador con gran rendimiento.

Henry Quinteros defendió el rendimiento de Paolo Guerrero en el Torneo Clausura.

"Paolo Guerrero está haciendo un trabajo muy importante en Alianza. Lógico que la gente quiere el gol, pero Paolo está trabajando muy bien", señaló el referente del cuadro victoriano.

Asimismo, el retirado futbolista concluyó con sus compañeros de panel que el 'Depredador' es uno de los sacrificados del equipo con el cambio de posición, pero que esto ha permitido que otros jugadores brillen como en el caso de Eryc Castillo.

Paolo Guerrero y su paso en Racing Club

Paolo Guerrero es uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol peruano y ha dejado una huella imborrable en el fútbol mundial. Precisamente, su talento lo llevó a ser uno de los refuerzos de Racing Club en la temporada 2023, aunque su etapa no fue gratificante.

El ‘Depredador’ tuvo un papel de revulsivo y jugó 21 partidos, promediando 40 minutos por partido. Pese a ello, logró aportar dos goles y dos asistencias.