El empate por 1-1 entre Sport Boys y Alianza Lima por la fecha 4 del Torneo Clausura sigue dando que hablar. Pese a que el partido ya se disputó hace cuatro días, varias jugadas polémicas fueron motivo de debate, entre ellas, la de un penal no cobrado en favor de los íntimos por una supuesta mano de Hansell Riojas. En ese contexto, la CONAR reveló los audios del VAR sobre esta jugada en concreto.

Revelan los audios del VAR sobre el penal no cobrado a Alianza Lima

Como se recuerda, en el minuto 93 del partido, una jugada individual de Alan Cantero terminó con el balón afuera del terreno de juego. Pese a que en un principio reclamaron una mano en el área del defensa rosado, el VAR determinó que no existió ninguna infracción y las acciones se reanudaron en el Estadio Nacional. Ahora, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) difundió los audios del VAR donde se oye el diálogo entre los réferis que optaron por no sancionar la supuesta mano.

“Dio meta, close up. No lo impacta, no lo impacta (el balón a la mano de Riojas), Bruno (Pérez) un momento, por favor. Estoy limpiando el área. No, pasa, pasa. Puedes reanudar (el partido)”, se oye decir a los jueces que estuvieron a cargo del VAR en aquel encuentro.

Sport Boys empató 1-1 con Alianza Lima.

¿Qué dijo Hansell Riojas sobre su supuesta mano?

Tras el encuentro entre Sport Boys vs Alianza Lima, Hansell Riojas habló en el podcast 'El Arranque' sobre la polémica jugada y negó que el balón haya impactado en su mano y aseguró que no tendría motivos para mentir, teniendo en cuenta que el partido ya se jugó y el resultado no puede ser modificado.

“Hoy (ayer) me levanté y estaba viendo las noticias porque me acosté temprano, y me etiquetaron en algunas páginas donde decían que me había tocado en la mano. Pero no, no me toca para nada y no tendría sentido negarlo ahorita ya después del partido”, sostuvo.

¿Cómo van Alianza Lima y Sport Boys en la tabla del Clausura?

Tras los resultados de la fecha 4 del Clausura, Alianza Lima se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 8 puntos, a uno del nuevo líder, Deportivo Garcilaso. Por su parte, Sport Boys se quedó con 7 puntos y empata en el tercer con otros cinco equipos: Universitario, Sport Huancayo, Melgar, Los Chankas y Sporting Cristal.