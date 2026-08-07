Hansell Riojas advierte duelo aparte con Eryc Castillo en el Boys vs Alianza Lima: "Será interesante"

Sport Boys se ha convertido en uno de los grandes animadores del Torneo Clausura 2026. Tras sumar seis puntos de nueve, los Rosados se encuentran listos para enfrentar este sábado a Alianza Lima, en lo que será uno de los duelos más atractivos de la fecha 4. En ese escenario, Hansell Riojas, uno de los pilares y referentes del cuadro rosado, advirtió que tendrá un duelo aparte con Eryc Castillo, el goleador de los íntimos.

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¿Qué dijo Hansell Riojas sobre Eryc Castillo en la previa del Boys vs Alianza Lima?

En entrevista para el diario El Diez, el defensor de la 'Misilera' dio sus impresiones sobre el buen momento que atraviesa Eryc Castillo con Alianza Lima y lo complicado que será frenarlo en el duelo de este sábado. Sin embargo, aseguró que los chalacos cuentan con el poderío defensivo para hacerle la vida imposible al delantero ecuatoriano.

"Será un duelo interesante con él (Eryc Castillo), pero tenemos un plantel muy rico. Creemos en lo que podemos hacer. Eso nos importa.", agregó el defensor ante el citado medio, quien además señaló que la clave para vencer a los íntimos radica en evitar dejar espacios en donde puedan contragolpear con velocidad.

Sport Boys y Alianza Lima se enfrentarán este sábado por el Torneo Clausura.

Sport Boys y el sueño de jugar un torneo internacional

Consciente de que se encuentran cerca de clasificar a un torneo internacional, Hansell Riojas resaltó que para estas instancias el margen de error en cada partido debe ser el mínimo y más aún ante rivales directos por los primeros lugares de la tabla, como Alianza Lima.

"Llegar a esta instancia no ha sido fácil. Hoy vemos resultados y es lo que figura en la tabla, pero esto es partido tras partido. En esta Liga, ganar dos partidos te pone en puestos internacionales, pero perder uno te pone en zona de descenso. El fin de semana es clave sumar. Siendo locales, hay que ganar.", añadió.

¿A qué hora juegan Sport Boys vs Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?

Cabe precisar que Sport Boys y Alianza Lima se enfrentarán este sábado 8 de agosto a las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional. Los rosados llegan a este encuentro tras vencer por 1-0 al ADT de Tarma en la fecha pasada. Por su parte, los dirigidos por Pablo Guede vienen al cotejo luego de imponerse en Matute por 3-1 frente a Alianza Atlético.