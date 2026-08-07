- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Sport Boys
- Real Madrid vs Ferencváros
- Perú vs México
- Tabla Liga 1
- Fichajes vóley
- Programación Liga 1
Hansell Riojas advierte duelo aparte con Eryc Castillo en el Boys vs Alianza Lima: "Será interesante"
Hansell Riojas calentó la previa del Sport Boys vs Alianza Lima y anticipó un duelo aparte con el delantero ecuatoriano.
Sport Boys se ha convertido en uno de los grandes animadores del Torneo Clausura 2026. Tras sumar seis puntos de nueve, los Rosados se encuentran listos para enfrentar este sábado a Alianza Lima, en lo que será uno de los duelos más atractivos de la fecha 4. En ese escenario, Hansell Riojas, uno de los pilares y referentes del cuadro rosado, advirtió que tendrá un duelo aparte con Eryc Castillo, el goleador de los íntimos.
PUEDES VER: Horario del Alianza Lima vs Sport Boys y canales para ver partido por el Torneo Clausura 2026
¿Qué dijo Hansell Riojas sobre Eryc Castillo en la previa del Boys vs Alianza Lima?
En entrevista para el diario El Diez, el defensor de la 'Misilera' dio sus impresiones sobre el buen momento que atraviesa Eryc Castillo con Alianza Lima y lo complicado que será frenarlo en el duelo de este sábado. Sin embargo, aseguró que los chalacos cuentan con el poderío defensivo para hacerle la vida imposible al delantero ecuatoriano.
"Será un duelo interesante con él (Eryc Castillo), pero tenemos un plantel muy rico. Creemos en lo que podemos hacer. Eso nos importa.", agregó el defensor ante el citado medio, quien además señaló que la clave para vencer a los íntimos radica en evitar dejar espacios en donde puedan contragolpear con velocidad.
Sport Boys y Alianza Lima se enfrentarán este sábado por el Torneo Clausura.
Sport Boys y el sueño de jugar un torneo internacional
Consciente de que se encuentran cerca de clasificar a un torneo internacional, Hansell Riojas resaltó que para estas instancias el margen de error en cada partido debe ser el mínimo y más aún ante rivales directos por los primeros lugares de la tabla, como Alianza Lima.
"Llegar a esta instancia no ha sido fácil. Hoy vemos resultados y es lo que figura en la tabla, pero esto es partido tras partido. En esta Liga, ganar dos partidos te pone en puestos internacionales, pero perder uno te pone en zona de descenso. El fin de semana es clave sumar. Siendo locales, hay que ganar.", añadió.
¿A qué hora juegan Sport Boys vs Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?
Cabe precisar que Sport Boys y Alianza Lima se enfrentarán este sábado 8 de agosto a las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional. Los rosados llegan a este encuentro tras vencer por 1-0 al ADT de Tarma en la fecha pasada. Por su parte, los dirigidos por Pablo Guede vienen al cotejo luego de imponerse en Matute por 3-1 frente a Alianza Atlético.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50