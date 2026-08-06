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Nequecaur, delantero de Sport Boys, sin filtros sobre partido ante Alianza Lima: "Ellos..."
Sport Boys busca dar un golpe de autoridad ante Alianza Lima y su delantero Luciano Nequecaur sorprendió con una rotunda opinión de los blanquiazules.
Uno de los partidos más interesantes de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 será el que protagonicen Sport Boys vs Alianza Lima. La Misilera busca dar el gran golpe en el campeonato venciendo a los candidatos al título y empezar a soñar en grande. En la previa de este encuentro, Luciano Nequecaur no dudó en opinar sobre los blanquiazules.
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Luciano Nequecaur sin filtros sobre partido ante Alianza Lima
Luciano Nequecaur, delantero de Sport Boys, habló con los medios en la antesala del esperado duelo frente a Alianza Lima por una nueva edición de los clásicos Lima-Callao. Ante ello, el delantero argentino fue consultado sobre el presente del conjunto blanquiazul y no dudó en reconocer el nivel que viene mostrando el vigente campeón del Torneo Apertura.
Lejos de minimizar al rival, el atacante destacó la jerarquía del plantel íntimo y el buen momento futbolístico que atraviesa. Además, señaló que los chalacos deberán imponerse en los duelos individuales y mantener un alto nivel de concentración durante los 90 minutos.
Luciano Nequecaur será la principal carta en ataque de Sport Boys ante Alianza Lima
"Nos preparamos como todos los partidos, sabemos que el rival (Alianza Lima) juega y tiene grandes individualidades. Se trata de ganarles los duelos y tratar de hacer un mejor partido que ellos. Nos propusimos a principios de año ir partido a partido. Tenemos que seguir así", señaló en conversación con ‘Portal Rosado’.
Del mismo modo, Nequecaur valoró los resultados que vienen obteniendo en los últimos partidos, por lo que aspiran a seguir en ese rumbo y poder darle una alegría a sus hinchas.
"El equipo está demostrando que está a la altura de lo que el club requiere, tenemos que seguir en ese camino y con esa intensidad. El sábado tenemos que regalarle a la gente una victoria", puntualizó el artillero de los rosados.
Sport Boys es una de las mejores defensas de la Liga 1
Sport Boys ha logrado levantar su rendimiento bajo las órdenes de Carlos Desio. La Misilera se ha consolidado como el tercer equipo menos batido en la Liga 1 con 20 anotaciones en contra. Adicional a ello, también es el equipo que más veces dejó su valla invicta en 10 veces.
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