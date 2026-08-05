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¿Christian Cueva estará en el Sport Boys vs Alianza Lima? Lo último que sabe sobre su recuperación

Christian Cueva trabaja para dejar atrás su lesión y sueña con reaparecer frente a Alianza Lima por la fecha 4 del Torneo Clausura.

Eduardo Chirinos
Christian Cueva busca reaparecer ante Alianza Lima
Christian Cueva busca reaparecer ante Alianza Lima | Foto: Composición Líbero
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Sport Boys vs Alianza Lima protagonizarán uno de los duelos más atractivos por la fecha cuatro del Torneo Clausura. A pocos días del compromiso, la hinchada rosada se mantiene en vilo por una sola interrogante: ¿Estará Christian Cueva en el partido ante los blanquiazules? En esta nota te contamos cuál es la situación actual de 'Aladino', quien no ha podido debutar en el torneo local por una lesión sufrida en la Copa de la Liga.

Sport Boys jugará contra Alianza Lima en el Nacional por el Clausura.

PUEDES VER: Sport Boys tomó fuerte medida para partido ante Alianza Lima en el Nacional: "Los hinchas..."

¿Christian Cueva estará en el partido de Sport Boys vs Alianza Lima?

Según informó el periodista Gustavo Peralta Coello, el ex jugador Santos y Sao Paulo tiene toda la disposición para ponerse a punto y recibir el alta médica para meterse entre los convocados por el profesor Carlos Desio. Por tal motivo, el comando técnico lo esperará hasta el último minuto. No obstante, sus posibilidades son menores en comparación a las de Miguel Trauco.

"Es más probable que Trauco esté en lista que Cueva, pero lo van a esperar hasta el final a Christian Cueva, que quiere estar ante Alianza, quiere salir en lista, pero lo más seguro es que sea Trauco y no Cueva. Igual van a esperarlo. Hay golpeados otros 2, son Llontop y Erustes, los están analizando para ver si es de consideración", señaló Peralta para el programa 'Hablemos de MAX'.

¿Cómo se lesionó Christian Cueva?

Como se recuerda, Cueva debutó con camiseta de Boys el pasado 10 de julio en el encuentro frente a Comerciantes FC por los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026. 'Aladino' inició las acciones en el once chalaco, sin embargo, tuvo que ser reemplazado a los 34 minutos del partido debido a una lesión.

Christian Cueva salió lesionado en su debut con Sport Boys

Christian Cueva salió lesionado en su debut con Sport Boys

Posteriormente, la ‘Misilera’, a través de un comunicado, dio a conocer que el mundialista con Perú en Rusia 2018 presenta un desgarro de segundo grado en el músculo semimembroso derecho, lo cual lo mantiene alejado de las canchas desde entonces.

Trayectoria de Christian Cueva

  • Universidad San Martín
  • Universidad César Vallejo
  • Unión Española (Chile)
  • Rayo Vallecano (España)
  • Alianza Lima
  • Toluca (México)
  • São Paulo (Brasil)
  • Krasnodar (Rusia)
  • Santos (Brasil)
  • Pachuca (México)
  • Yeni Malatyaspor (Turquía)
  • Al-Fateh (Arabia Saudita)
  • Cienciano
  • Emelec (Ecuador)
  • Juan Pablo II College
  • Sport Boys
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