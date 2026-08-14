0

El complicado panorama de UTC a horas de enfrentarse con Alianza Lima en Matute

Alianza Lima tiene gran ventaja debido al duro panorama que atraviesa UTC y su plantel. Te contamos los detalles.

Francisco Esteves
UTC complicado previo al duelo con Alianza Lima.
UTC complicado previo al duelo con Alianza Lima. | Foto: Liga 1 - X.
COMPARTIR

Alianza Lima enfrentará a UTC en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha número 5 del Torneo Clausura 2026. En ese sentido, el 'Gavilán del Norte' llega sumamente afectado y en desventaja ante los blanquiazules. A continuación, te brindamos todos los detalles al respecto.

Paolo Guerrero anuncia en redes sociales que fue víctima de la delincuencia.

PUEDES VER: Paolo Guerrero anuncia en redes sociales que fue víctima de la delincuencia: "Hackeo"

Hace poco se informó que el cuadro de Cajamarca jugará este importante cotejo con su tercer portero, debido a que Angelo Campos viene recuperándose de una lesión y su suplente natural atraviesa una suspensión. Es así como Ricardo Bettocchi será el encargado de defender el arco crema.

Ahora, adicional a ello, el periodista Ernesto Jerónimo Macedo comunicó, sobre nuevas incidencias. Hay un elemento importante que no fue convocado en UTC para el partido ante Alianza Lima, lo que significará una enorme baja en el equipo.

"El lateral derecho nacional Luis Garro no está convocado ante Alianza Lima. Por otro lado, el back central Bruno Duarte reaparece, tras cumplir su sanción de expulsión", indicó el mencionado comunicador.

Alianza Lima vs. UTC: hora y dónde ver

El partido entre Alianza Lima y UTC iniciará a las 7.30 p. m. de Perú y contará con transmisión por L1 MAX en DirecTV y Movistar TV. Asimismo, podrá verse por streaming a través de las aplicaciones Movistar Play y DGO, disponibles para PC, teléfono móvil y Smart TV.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Jorge Abdiel Gutiérrez es baja confirmada en Universitario para el Torneo Clausura 2026

  2. Franclim Carvalho, DT de Botafogo, dejó fuerte calificativo a Cienciano tras caer 6-1: "Equipo con..."

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano