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El complicado panorama de UTC a horas de enfrentarse con Alianza Lima en Matute
Alianza Lima tiene gran ventaja debido al duro panorama que atraviesa UTC y su plantel. Te contamos los detalles.
Alianza Lima enfrentará a UTC en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha número 5 del Torneo Clausura 2026. En ese sentido, el 'Gavilán del Norte' llega sumamente afectado y en desventaja ante los blanquiazules. A continuación, te brindamos todos los detalles al respecto.
Hace poco se informó que el cuadro de Cajamarca jugará este importante cotejo con su tercer portero, debido a que Angelo Campos viene recuperándose de una lesión y su suplente natural atraviesa una suspensión. Es así como Ricardo Bettocchi será el encargado de defender el arco crema.
Ahora, adicional a ello, el periodista Ernesto Jerónimo Macedo comunicó, sobre nuevas incidencias. Hay un elemento importante que no fue convocado en UTC para el partido ante Alianza Lima, lo que significará una enorme baja en el equipo.
"El lateral derecho nacional Luis Garro no está convocado ante Alianza Lima. Por otro lado, el back central Bruno Duarte reaparece, tras cumplir su sanción de expulsión", indicó el mencionado comunicador.
Alianza Lima vs. UTC: hora y dónde ver
El partido entre Alianza Lima y UTC iniciará a las 7.30 p. m. de Perú y contará con transmisión por L1 MAX en DirecTV y Movistar TV. Asimismo, podrá verse por streaming a través de las aplicaciones Movistar Play y DGO, disponibles para PC, teléfono móvil y Smart TV.
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