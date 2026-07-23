Próximo partido de Alianza Lima sufrió cambio de estadio por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima se enfrentará a Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Es por eso que desde ya se confirmó el estadio donde se jugará este gran y clásico encuentro del fútbol peruano: estamos hablando del Estadio Nacional de Lima.

Alianza Lima vs Sport Boys sufrió cambio de estadio por el Torneo Clausura 2026

La Liga 1 reveló en su cuenta oficial de redes sociales que el partido entre Alianza y Sport Boys ya no se jugará en el Estadio Miguel Grau del Callao como se tenía previsto, ya que ahora designaron el Estadio Nacional como recinto del enfrentamiento.

Cabe señalar que ambos equipos llegarán a este partido con la intención de salir vencedores y con la meta de proclamarse campeones del segundo torneo al cierre de la temporada.

¿Qué día se jugará Alianza Lima vs Sport Boys?

El partido entre Alianza y Sport Boys se jugará el sábado 08 de agosto de 2026 por la cuarta jornada del Clausura de la Liga 1.

Alianza Lima y Sport Boys jugarán el sábado 8 de agosto a las 8:00 p.m. por el Torneo Clausura 2026

¿A qué hora se disputará Alianza Lima vs Sport Boys?

Te ofrecemos los horarios del Alianza Lima vs Sport Boys según las diferentes zonas horarias de cada país:

Perú, Colombia y Ecuador: 20.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 21.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22.00 horas

México: 19.00 horas

Estados Unidos: 21.00 horas (Miami y Nueva York) y 18.00 horas (Los Ángeles)

España: 03.00 horas (domingo 9 de agosto)

¿Dónde ver el partido Alianza Lima vs Sport Boys

La transmisión del encuentro entre Alianza Lima y Sport Boys estará a cargo de la señal de L1 MAX, disponible en Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Best Cable, entre otros operadores. Asimismo, en línea podrá seguirse a través de las plataformas de streaming L1 MAX, Movistar TV App, DGO y Fanatiz.