Sport Boys presentó nueva camiseta inspirada en los Olímpicos de Berlín 1936: precio y dónde comprar

Sport Boys sorprendió a sus hinchas al presentar una nueva camiseta en conmemoración a todos los futbolistas chalacos que representaron a la selección peruana de fútbol en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. En esta nota te detallamos las características de la nueva 'mica' rosada, su precio y puntos de venta a nivel nacional.

A través de sus redes sociales, el conjunto del primer puerto dio el anuncio de la nueva camiseta rosada que rinde homenaje a los futbolistas de la ‘misilera’ que formaron la base de la delegación peruana que brilló en las Olimpiadas disputadas en tierras alemanas.

"Hubo un tiempo en el que el Perú se vistió de rosado. A 99 años de nuestra historia, recordamos con orgullo a quienes dejaron una huella imborrable dentro y fuera de nuestras fronteras. Esta camiseta conmemorativa revive el legado de nuestros rosados que representaron al Perú en Berlín 1936", publicó Sport Boys en su cuenta oficial de X.

¿Cómo es la nueva camiseta de Sport Boys?

La nueva camiseta de Sport Boys presenta dos versiones: una de ellas luce el tradicional color rosado, mientras la otra apuesta por un blanco predominante. Ambas casaquillas cuentan con una franja diagonal que lleva grabada la palabra “Olímpicos de Berlín” y un cuello camisero y una tapeta de dos botones que refuerza el estilo retro del modelo.

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de Sport Boys?

Esta nueva indumentaria cuenta con diversos precios según el color y modelo (hombre, mujer o niño). A continuación te detallamos los precios:

Camiseta Sport Boys manga corta hombre: S/199,00

Camiseta Sport Boys arquero manga corta: S/199,00

Camiseta Sport Boys mujer manga corta: S/199,00

Camiseta Sport Boys niños manga corta: S/149,00

¿Dónde comprar la nueva camiseta de Sport Boys?

El cuadro chalaco informó que su nueva camiseta ya se encuentra disponible a nivel nacional en todas las tiendas Marathon, donde los hinchas tendrán la opción de adquirirla de forma presencial o virtual.