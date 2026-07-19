- Hoy:
- Partidos de hoy
- Argentina vs España
- Alianza Lima vs Sport Huancayo
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Luis Urruti lamentó la derrota de Boys frente a Los Chankas: "Merecimos algo más"
Luis Urruti analizó la derrota de Sport Boys ante Los Chankas y aseguró que el equipo rosado hizo méritos para llevarse un mejor resultado.
Luis Urruti, delantero de Sport Boys, se pronunció tras la derrota del cuadro rosado por 1-0 en su visita a Los Chankas por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El uruguayo nacionalizado peruano destacó la entrega de sus compañeros y lamentó que no hayan podido sumar puntos en Andahuaylas.
PUEDES VER: Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO: pronóstico, horarios y dónde ver partido por Liga 1
Luis Urruti lamentó la derrota de Sport Boys frente a Los Chankas
En declaraciones a la prensa tras finalizar el compromiso, el también exjugador de Universitario de Deportes señaló que la ‘Misilera’ hizo los méritos necesarios para ganar el encuentro pese a la complicada plaza en la que jugaron. En ese sentido, expresó su pesar por el resultado adverso y afirmó que buscarán recuperarse en los siguientes compromisos.
“Sabíamos que sería complicado este partido, no solo por el rival, sino porque en la altura todo cuesta el doble. Ahora tenemos que darle rápido la vuelta y pensar en el próximo partido. Pese a todo, considero que teníamos las armas necesarias para sacar un buen resultado. Incluso se erró un penal y yo tuve un par de ocasiones para convertir, pero también fallé. Igual pienso que merecimos algo más.”, mencionó.
Sport Boys perdió en su visita a Los Chankas.
Sport Boys no pudo contra Los Chankas
Los Chankas comenzó con el pie derecho su participación en el Torneo Clausura al imponerse por 1-0 ante Sport Boys. Los andahuaylinos ganaron con el único tanto de Jarlín Quintero a los 66 minutos, que marcó de cabeza tras un buen centro por izquierda de su compañero Ayrthon Quintana.
Próximo partido de Sport Boys
El conjunto del primer puerto jugará en la fecha 2 del Torneo Clausura contra ADT de Tarma en el estadio Miguel Grau del Callao. Por su parte, Los Chankas visitarán a Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Municipal 'Campeones del 36'.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50