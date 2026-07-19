Luis Urruti lamentó la derrota de Boys frente a Los Chankas: "Merecimos algo más"

Luis Urruti, delantero de Sport Boys, se pronunció tras la derrota del cuadro rosado por 1-0 en su visita a Los Chankas por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El uruguayo nacionalizado peruano destacó la entrega de sus compañeros y lamentó que no hayan podido sumar puntos en Andahuaylas.

Luis Urruti lamentó la derrota de Sport Boys frente a Los Chankas

En declaraciones a la prensa tras finalizar el compromiso, el también exjugador de Universitario de Deportes señaló que la ‘Misilera’ hizo los méritos necesarios para ganar el encuentro pese a la complicada plaza en la que jugaron. En ese sentido, expresó su pesar por el resultado adverso y afirmó que buscarán recuperarse en los siguientes compromisos.

“Sabíamos que sería complicado este partido, no solo por el rival, sino porque en la altura todo cuesta el doble. Ahora tenemos que darle rápido la vuelta y pensar en el próximo partido. Pese a todo, considero que teníamos las armas necesarias para sacar un buen resultado. Incluso se erró un penal y yo tuve un par de ocasiones para convertir, pero también fallé. Igual pienso que merecimos algo más.”, mencionó.

Sport Boys perdió en su visita a Los Chankas.

Sport Boys no pudo contra Los Chankas

Los Chankas comenzó con el pie derecho su participación en el Torneo Clausura al imponerse por 1-0 ante Sport Boys. Los andahuaylinos ganaron con el único tanto de Jarlín Quintero a los 66 minutos, que marcó de cabeza tras un buen centro por izquierda de su compañero Ayrthon Quintana.

Próximo partido de Sport Boys

El conjunto del primer puerto jugará en la fecha 2 del Torneo Clausura contra ADT de Tarma en el estadio Miguel Grau del Callao. Por su parte, Los Chankas visitarán a Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Municipal 'Campeones del 36'.