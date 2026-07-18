Confirmado: ADT obtuvo los puntos del partido ante Universitario e hinchada enloquece

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 ha comenzado y los hinchas de Universitario de Deportes se emocionaron con la victoria 2-1 sobre ADT en condición de visitante. No obstante, la alegría se vio interrumpida por una terrible noticia que complica sus aspiraciones a nivel institucional. Te contamos los detalles.

Resulta que, según informó el club crema en sus redes sociales, el gigante del fútbol peruano perdió los puntos del compromiso ante el cuadro tarmeño. Esto por un rotundo motivo del cual no hay apelación posible, lo que complica sus chances de salir campeón nacional a final de temporada.

Resulta que, al margen del partido que jugó el cuadro de Héctor Cúper por el Torneo Clausura, las divisiones menores de Universitario de Deportes enfrentaron a ADT por el Torneo Élite Federación Oro, competición que sirve como vitrina para las principales promesas de nuestro balompié.

Universitario perdió con ADT.

En ese aspecto, el cuadro de Tarma se quedó con los puntos debido a que venció 3-2 a la 'U'. Este encuentro fue por la categoría 2011 y los goles del conjunto crema fueron obra de Mathías Camacho y Piero Brañez. Ahora, los de Ate deben reponerse para poder llevarse el título nacional.

Vale precisar que esta noticia no afecta en lo más mínimo al plantel principal de Universitario, que es uno de los líderes de la Liga 1 gracias a su triunfo ante ADT en condición de visitante. Los dirigidos por Héctor Cúper deben salir obligatoriamente campeones del Torneo Clausura para jugar la final con Alianza Lima.