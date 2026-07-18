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Joao Rojas, figura de ADT, rotundo con Universitario por supuesto penal no cobrado: "Difícil..."

Joao Rojas, futbolista de ADT, no se guardó nada y salió al frente para hablar sobre el supuesto penal no cobrado a su club en contra de Universitario.

Luis Blancas
Joao Rojas, futbolista de ADT, dio fuerte comentario sobre Universitario por supuesto penal no cobrado
Joao Rojas, futbolista de ADT, dio fuerte comentario sobre Universitario por supuesto penal no cobrado | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes se impuso por 2-1 a ADT en la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Unión Tarma. No obstante, la victoria quedó empañada después de que Joao Rojas protestara ante la prensa por un supuesto penal que, según reclamó, no le fue sancionado.

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Joao Rojas, futbolista de ADT, dio fuerte comentario sobre Universitario por supuesto penal no cobrado

Rojas fue consultado por Jax Latin Media tras el encuentro frente a Universitario y afirmó que el árbitro pudo haber revisado en el VAR la presunta infracción de la que dijo haber sido víctima, cuando Andy Polo lo derribó dentro del área rival.

Video: Jax Latin Media

No obstante, el ecuatoriano aseguró que como son Asociación Deportiva de Tarma es muy poco probable que revisen y cobren un penal, dejando entrever que el club no tiene peso sobre Universitario para tomar decisiones en el encuentro.

"Podía haberla revisado y sabíamos que era penal. Muy difícil que nos cobren penal a ADT. Hay que seguir trabajando", afirmó el volante ofensivo de 37 años en conversación con el medio digital peruano.

El supuesto penal de Andy Polo a Joao Rojas

Video: L1MAX

Durante el primer tiempo del encuentro entre Universitario de Deportes y ADT, Joao Rojas intentó superar a Andy Polo con la intención de definir y convertir el gol. No obstante, al percibir el contacto, terminó en el suelo y reclamó que el delantero crema le había cometido una falta.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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