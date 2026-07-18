Universitario confirma dura lesión de futbolista y genera alerta en hinchas: "Proceso..."

Faltan pocas horas para que Universitario se estrene en el Torneo Clausura de la Liga 1 y será ante ADT. No obstante, los dirigidos por Héctor Cúper han estado recibiendo malas noticias en estos últimos días, una de estas es la lesión que tuvo Jordan Guivin. El centrocampista no podrá estar para este encuentro por una lesión muscular ocurrida durante el partido contra Millonarios.

Bajo este contexto, la 'U' dio detalles sobre el proceso de recuperación que viene realizando el exjugador del equipo tarmeño, una situación que ha preocupado a los hinchas del elenco crema, pues quieren contar con todos los jugadores, sobre todo los refuerzos en óptimas condiciones para afrontar el Clausura.

Parte médico de Jordan Guivin

“El Club Universitario de Deportes informa que el futbolista Jordan Guivin presenta una lesión muscular de primer grado en el muslo izquierdo, sufrida durante el partido amistoso ante Millonarios”.

“El volante se encuentra bajo evaluación y tratamiento del Departamento Médico de la institución, que realizará un seguimiento permanente de su evolución e informará oportunamente sobre su proceso de recuperación”, anunció la institución estudiantil.

Jordon Guivin estuvo en el partido ante Millonarios

¿Cuánto tiempo estará de baja Jordan Guivin?

Una lesión muscular de primer grado en el muslo izquierdo suele mantener de baja a un futbolista profesional entre dos y cuatro semanas, dependiendo del músculo afectado (isquiotibiales, cuádriceps o aductores), la evolución y la respuesta al tratamiento.

¿Cuándo juega Universitario contra ADT?

El partido entre ADT de Tarma y Universitario se disputará este sábado 18 de julio por la primera jornada del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 1.15 p. m. (hora peruana), en un duelo donde el conjunto crema buscará iniciar con el pie derecho su camino en el segundo torneo de la temporada.