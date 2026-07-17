Universitario de Deportes enfrentará al ADT de Tarma por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El cuadro crema se ha reforzado con algunos nombres importantes como Jordan Guivin, Adrián Quiróz y Gianluca Lapadula, con el objetivo de mantenerse en la lucha por el título nacional. En esta nota te detallamos el horario y el canal de transmisión confirmado para este encuentro.

¿Dónde y a qué hora juegan Universitario vs ADT de Tarma EN VIVO por el Torneo Clausura 2026?

Universitario de Deportes vs ADT de Tarma se jugará este sábado 18 de julio en el estadio Unión Tarma. A continuación, te detallamos el horario del encuentro en Perú y el resto de países sudamericanos.

Perú, Colombia y Ecuador (1:15 p.m.)

Chile, Venezuela y Bolivia (2:15 p.m.)

Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay (3:15 p.m.)

Universitario venció 2-0 a ADT en el Apertura 2026.

¿Dónde ver Universitario vs ADT de Tarma EN VIVO?

El partido entre Universitario de Deportes vs ADT de Tarma se podrá ver EN VIVO por televisión a través de L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto de este electrizante partido a través de Líbero.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los dirigidos por el profesor Héctor Cúper llegan a este partido con la única consigna de ganar y seguir sumando puntos para mantenerse en la lucha por el título y no perder de vista a Alianza Lima, ganador del Torneo Apertura. En tanto, el cuadro tarmeño (puesto 10 con 20 puntos) buscará imponer su localía y seguir escalando posiciones en la tabla.

Posibles alineaciones