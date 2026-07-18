Así fue el debut oficial de Gianluca Lapadula con Universitario en la Liga 1 2026 - VIDEO
¡Ingresó el Bambino! Lapadula hizo su aparición con la camiseta de Universitario tras entrar de cambio al minuto 83' en el partido contra ADT por el Clausura.
De la Cruz se 'comió' el gol de Sullana y Alianza Lima está quedando eliminado de la Copa Caliente
Gol de Irven Ávila que pone el 2-0 para Sporting Cristal ante Unión Comercio por la Copa de la Liga
¡Zurda de oro! Gol de Martín Távara para el 1-0 de Cristal vs U. Comercio por Copa de la Liga
Gol de Nisa Marquínez para el 1-0 de Alianza Lima a Universitario por semifinales de Liga Femenina
Leonardo Carrillo anotó el 2-0 de Pirata FC sobre Universitario por la Copa de la Liga
Pirata le gana a Universitario con un autogol: cremas ya pierden 1-0 por la Copa Caliente
Maxloren Castro marcó golazo con Sporting Cristal y llega motivado a la selección peruana
Santana anotó un golazo 'maradoniano' para poner el 1-0 de Sporting Cristal ante Cienciano
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