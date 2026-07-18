Gianluca Lapadula hizo su debut con Universitario. Foto: composición Líbero/L1 Max

Así fue el debut oficial de Gianluca Lapadula con Universitario en la Liga 1 2026 - VIDEO

¡Ingresó el Bambino! Lapadula hizo su aparición con la camiseta de Universitario tras entrar de cambio al minuto 83' en el partido contra ADT por el Clausura.