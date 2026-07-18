¡Golazo! Lisandro Alzugaray anotó de tiro libre el 2-1 de Universitario contra ADT
A los 30 minutos del primer tiempo, Lisandro Alzugaray anotó el 2-1 de Universitario de Deportes y puso nuevamente en ventaja a su equipo sobre ADT por el inicio del Torneo Clausura 2026.
Universitario de Deportes se mide ante ADT en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Unión Tarma. En un duelo vibrante, cuando el conjunto crema igualaba 1-1 como visitante, Lisandro Alzugaray apareció para marcar el 2-1.
Lisandro Alzugaray anotó de tiro libre el 2-1 de Universitario contra ADT por la primera fecha del Torneo Clausura
A los 30 minutos del primer tiempo, Alzugaray tomó el balón para ejecutar el tiro libre y no dejó pasar la ocasión para marcar el segundo gol de Universitario frente a Asociación Deportiva Tarma como visitante.
Tras la anotación, Jairo Concha fue el primero en acercarse para abrazar al delantero argentino, y luego hicieron lo mismo sus compañeros, en una muestra de la unión del grupo para sacar adelante el resultado desde el Estadio Unión Tarma.
Con esta anotación, Lisandro Alzugaray marcó por primera vez en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y llegó a su cuarto tanto de la temporada con Universitario de Deportes, consolidándose así como uno de los principales goleadores del plantel.
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