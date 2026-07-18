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¡Golazo! Álex Valera anotó el 1-0 de Universitario sobre ADT por el inicio del Clausura
A los 19 minutos, Álex Valera aprovechó el error del defensor de ADT y marcó el 1-0 de Universitario de Deportes por el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Álex Valera anotó el 1-0 de Universitario sobre ADT por el inicio del Torneo Clausura | Composición: Líbero
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