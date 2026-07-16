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Francisco Usucar, DT de ADT, dio fuerte calificativo a Universitario: "Es un..."
Francisco Usucar, técnico de ADT de Tarma, no se guardó nada y dio un rotundo calificativo sobre Universitario de Deportes de cara al partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes se enfrentará a ADT de Tarma el sábado 18 de julio por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio Unión Tarma. Antes de este emocionante encuentro, el técnico del cuadro tarmeño, Francisco Usucar, salió al frente para lanzar un duro calificativo contra el club crema.
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Francisco Usucar, técnico de ADT, dio rotundo calificativo a Universitario
En conversación con el programa ‘Estudio Fútbol’ de A Presión, el entrenador uruguayo fue consultado sobre el partido que sostendrá ante el club merengue por la primera jornada del Clausura y, asimismo, no se guardó nada para lanzar un comentario rotundo.
Usucar sostuvo que Universitario es un equipo muy grande en la Liga 1 por lo que ha logrado, durante 3 años consecutivos, un triplete de copas. Sin embargo, señaló que ADT está preparado para sostener y ganar este partido.
Universitario se enfrentará a ADT por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
También el entrenador de 40 años aseguró que Héctor Cúper llegó al club crema para potenciar lo que ya mantenía Fabián Bustos y Jorge Fossati, por lo que espera un gran enfrentamiento.
"Es un equipo grande, el tricampeón del fútbol peruano y viene de una línea de juego que mantuvo con Bustos y Fossati. Ahora, tiene un técnico Héctor Cúper de mayor jerarquía que ha estado en el fútbol peruano. Estamos preparados", afirmó.
Universitario vs ADT: Día, hora y canal del partido por Torneo Clausura 2026
Universitario de Deportes enfrentará a ADT de Tarma el sábado 18 de julio, desde la 1.15 p. m., en el Estadio Unión Tarma, en un partido correspondiente a la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El duelo estará disponible para los hinchas peruanos a través de L1MAX.
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