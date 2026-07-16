Club chileno reveló que futbolista deseaba ir a Universitario y ahora es nuevo fichaje crema

Universitario de Deportes mantiene su objetivo de conquistar el tetracampeonato del fútbol peruano y, en ese camino, ha concretado la incorporación de varios futbolistas en distintas posiciones que requería reforzar de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En ese contexto, un club chileno informó que uno de sus jugadores quería sumarse al conjunto crema y, finalmente, su llegada se hizo efectiva: estamos hablando de Juan Manuel Requena.

Club chileno reveló que jugador quería ir a Universitario y ahora es flamante fichaje crema

Unión La Calera utilizó sus redes sociales para comunicar la salida de Requena, quien se desempeñó como volante durante la primera mitad de la temporada de la Liga de Primera de Chile. Sin embargo, cuando le llegó la oferta de Universitario, comunicó al club que deseaba irse a Perú.

Unión La Calera de Chile reveló que Juan Manuel Requena deseaba irse a Universitario tras la oferta

“Club Deportes Unión La Calera S.A.D.P. comunica que, Juan Manuel Requena dejó de pertenecer a nuestra institución para ser futbolista del Club Universitario de Perú, luego de un acuerdo entre ambas partes para la rescisión de su contrato. El traspaso se da luego que el club accediera a los deseos del jugador de arribar a dicho equipo”, reveló el equipo chileno.

El pivote argentino de 27 años llegó a tierras peruanas el lunes 13 para firmar y cerrar el acuerdo con el flamante campeón peruano. Luego de ello, el martes 14 fue presentado ante la hinchada a través de las redes sociales.

Juan Manuel Requena es nuevo futbolista de Universitario hasta 2028

¿Cuánto tiempo firmó Juan Manuel Requena con Universitario?

Universitario de Deportes llegó a un acuerdo con Juan Manuel Requena hasta julio de 2028, de modo que contará con tres temporadas para demostrar que es el mediocampista que el club buscaba después de la salida de Rodrigo Ureña, cuya partida dejó un hueco que necesitaban cubrir y mejorar.