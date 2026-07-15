Jahirsino Baylón, ex Universitario, remeció el mercado y firmó por campeón peruano: "Bienvenido"

Universitario de Deportes ha tenido a grandes jugadores en sus filas a lo largo de los años. Muchos se terminaron consolidando, mientras que otros se fueron sin pena ni gloria. Este fue el caso de Jahirsino Baylón, quien es recordado por defender la camiseta crema, y ahora se confirmó su llegada a un club que salió campeón en el fútbol peruano.

Jahirsino Baylón, ex Universitario, firmó por campeón peruano

En pleno mercado de pases para el segundo tramo de la temporada, Jahirsino Baylón sorprendió a los hinchas tras confirmarse su llegada a Santos de Nasca como uno de los flamantes refuerzos del club para disputar la Liga 2.

La noticia fue confirmada por la institución en sus redes sociales, donde le dieron una fraternal bienvenida al jugador nacional, que ahora tendrá la misión de aportar su talento en busca del ascenso a la máxima categoría del fútbol peruano.

Jahirsino Baylón firmó por Santos de Nasca para el final de la temporada 2026

"Bienvenido, Jahirsino Baylón. El Club Social Santos FC le da la más cordial bienvenida a Jahirsino Baylón, centrodelantero que se incorpora a nuestro plantel para la temporada 2026", mencionaron en su publicación.

Del mismo modo, el cuadro de provincia destacó la trayectoria de Baylón, remarcando su pasado en Alianza Lima, donde inició su carrera, y en Universitario de Deportes. Asimismo, expresó su deseo de verlo triunfar en esta nueva etapa.

"Con una amplia trayectoria en la Liga 1 y Liga 2, ha destacado en diversos equipos del fútbol peruano, incluyendo Alianza Lima y Universitario, aportando experiencia, jerarquía y olfato goleador. ¡Estamos seguros de que tus goles y entrega serán fundamentales para alcanzar nuestros objetivos! ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores!", finalizaron.

¿Cómo le fue a Jahirsino Baylón con Universitario?

Jahirsino Baylón llegó a las filas de Universitario a mediados de la temporada 2012, luego de haber logrado un gran rendimiento en Sport Huancayo. Con los merengues no logró tener gran regularidad y solo pudo jugar 13 partidos, donde no marcó goles, pero sí brindó tres asistencias.

Dejó el club en agosto del 2013 de forma definitiva y se marchó a Unión Comercio. En esa temporada, la ‘U’ terminó consagrándose con el título nacional.