Héctor Cúper dio firme concepto de José Carabalí tras dejar Universitario: “Para mi es…”

La salida de José Carabalí de Universitario de Deportes sigue dando de qué hablar y Héctor Cúper no fue ajeno a ello, pues en una reciente entrevista no dudó en lamentar la partida del ecuatoriano. Además, señaló que desde la U se hizo todo lo posible para que el defensor no deje el club, pues era una de las piezas fundamentales para este inicio del Torneo Clausura de la Liga 1.

"Hemos hablado todos con Carabalí" fueron las primeras palabras que dio Héctor Cúper en el programa Fútbol Como Cancha, donde, además, dejó un mensaje firme sobre el ahora jugador de LDU Quito.

"Estoy absolutamente convencido, yo el primero. Para mí es un buen jugador de fútbol", manifestó el estratega argentino, que lo tenía como una de las piezas para este nuevo comienzo bajo su mando.

Incluso, el estratega argentino de 70 años reveló que la directiva de Universitario intentó retener a Carabalí ofreciéndole una mejora contractual. Sin embargo, el futbolista optó por fichar por Liga de Quito, club que hizo efectiva su cláusula de salida.

"Tanto nosotros como staff técnico y también el club, que hecho cosas, que le ha mejorado cosas, pero se decidió irse porque tiene un contrato donde dice tal cosas en el caso es bastante normal en los contratos", finalizó.

José Carabalí paso a ser el flamante refuerzo de LDU

¿Cuándo juega Universitario vs ADT por el Torneo Clausura?

Este partido está programado para llevarse a cabo este sábado 18 en el Estadio Unión Tarma, que cuenta con una capacidad para 9.000 espectadores.