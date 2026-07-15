¿Rodrigo Insúa, ex Boca Juniors, es nuevo fichaje de Universitario? Lo último que se sabe
El lateral argentino llegaría a Universitario en reemplazo de José Carabalí, quien partió al fútbol ecuatoriano. Aquí, los detalles de su posible llegada.
Universitario de Deportes continúa en la búsqueda de refuerzos para afrontar el Torneo Clausura 2026 y seguir en la pelea por el título nacional. En ese sentido, los de Ate buscan incorporar a un nuevo jugador para la banda izquierda tras la anunciada partida de José Carabalí, quien partió rumbo al fútbol ecuatoriano para jugar por LDU de Quito.
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Como se recuerda, hace unas semanas se confirmó el traspaso de Carabalí, quien se desvinculó del cuadro crema, presuntamente por motivos personales, para fichar por el conjunto albo. Recordemos que el lateral de 29 años tenía contrato vigente con el tricampeón del fútbol peruano hasta fines del 2027. Esta situación ha obligado a que la directiva busque con urgencia un jugador que pueda cubrir dicha posición y ya existe un nombre en carpeta que interesa al club: Rodrigo Insúa, jugador formado en las canteras de Boca Juniors.
¿Existen negociaciones con Insúa?
En los últimos días, el nombre del lateral argentino de 28 años viene sonando con fuerza en tienda crema, sin embargo, la operación no sería nada fácil de concretar. Según informó el periodista Gustavo Peralta Coello, Insúa tiene contrato vigente con Barracas Central, situación que podría dificultar las negociaciones en el aspecto económico. Lo cierto es que el lateral es del agrado del comando técnico. Se espera que en los próximos días hayan novedades con respecto a su posible traspaso.
Rodrigo Insúa interesa a Universitario de Deportes.
Fichajes de Universitario
Hasta el momento, Universitario de Deportes se ha reforzado con cuatro jugadores con miras al inicio del Torneo Clausura 2026: Jordan Guivin, Adrián Quiróz, Gianluca Lapadula y Juan Manuel Requena. Este último fue oficializado en la víspera y ya se encuentra en Lima para ponerse a disposición del técnico Héctor Cúper.
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