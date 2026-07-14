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La 'U' recibe inesperada noticia que preocupa a los hinchas previo al inicio del Clausura: "Fractura"

Faltan pocos días para el Torneo Clausura y Universitario recibió una inesperada noticia que ha dejado muy preocupados a los hinchas estudiantiles.

Antonio Vidal
La 'U' recibe inesperada noticia que preocupa a los hinchas previo al inicio del Clausura. Foto: composición Líbero/Agencia Andina
La 'U' recibe inesperada noticia que preocupa a los hinchas previo al inicio del Clausura. Foto: composición Líbero/Agencia Andina
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Universitario se prepara para afrontar el Torneo Clausura de la mejor manera. Sin embargo, antes del inicio de la Liga 1, el elenco estudiantil recibió una noticia inesperada por parte de Sport Boys. Como se sabe, Yuriel Celi se encuentra a préstamo en el elenco chalaco en busca de tener más minutos en esta segunda parte del año.

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El mediocentro ofensivo, de acuerdo con el parte médico emitido por Boys vía redes sociales, presenta una lesión en la clavícula, por lo que se mantiene en observación para descartar alguna fractura interna.

Diagnóstico: Esguince de segundo grado de la articulación acromioclavicular izquierda. Se mantiene en evaluación para descartar una fractura oculta de clavícula izquierda”, escribió Boys en su parte médico.

Boys anuncio el parte médico de Yuriel Celi y Christian Cueva

Boys anuncio el parte médico de Yuriel Celi y Christian Cueva

¿Cuándo juega Sport Boys?

Sport Boys iniciará su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1 con una visita a Los Chankas. El encuentro, correspondiente a la primera jornada del campeonato, se disputará el domingo 19 de julio desde las 11.00 a. m. (hora peruana). Ambos equipos buscarán comenzar el certamen con una victoria y sumar sus primeros tres puntos.

Trayectoria de Yuriel Celi

  • 31/12/2026: Sport Boys → Universitario (Fin de cesión)
  • 15/03/2026: Universitario → Sport Boys (Cesión)
  • 31/12/2025: Deportivo Garcilaso → Universitario (Fin de cesión)
  • 23/01/2025: Universitario → Deportivo Garcilaso (Cesión)
  • 01/01/2025: Hull City U21 → Universitario
  • 31/12/2024: Universitario → Hull City U21 (Fin de cesión)
  • 31/01/2023: Hull City U21 → Universitario (Cesión)
  • 30/01/2023: Carlos A. Mannucci → Hull City U21
  • 01/01/2022: AD Cantolao → Carlos A. Mannucci (Libre)
  • 01/05/2019: Cantolao II → AD Cantolao
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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