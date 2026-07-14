Christian Cueva y su fuerte lesión tras debutar con Sport Boys del Callao
Christian Cueva sufrió una lesión después de estrenarse con Sport Boys en la Copa de la Liga 2026 y, ahora, desde el club rosado confirmaron la magnitud del problema.
Sport Boys dio a conocer el parte médico de Christian Cueva, quien no estará disponible para el estreno del conjunto rosado en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 a causa de una lesión muscular que sufrió en su primer encuentro con la camiseta del club del Callao en la Copa de la Liga.
Revelan la lesión de Christian Cueva tras debutar con Sport Boys
De acuerdo con el comunicado oficial del Boys, Cueva presenta un desgarro de segundo grado en el músculo semimembranoso derecho, lesión que lo obligará a permanecer alejado de las canchas mientras cumple con su proceso de recuperación.
Asimismo, la institución chalaca comunicó que 'Aladino' ya comenzó las labores de rehabilitación y el tratamiento fisioterapéutico, bajo la supervisión del departamento médico, con el fin de agilizar su recuperación y regresar a disposición del comando técnico lo antes posible.
Christian Cueva salió lesionado en su debut con Sport Boys
Tras recibir este diagnóstico, Christian Cueva quedó fuera del debut de Sport Boys en el Torneo Clausura, partido en el que el conjunto rosado visitará a Los Chankas en Andahuaylas. En los próximos días se seguirá de cerca su evolución para definir cuándo podrá volver a competir de manera oficial.
Christian Cueva es flamante fichaje de Sport Boys
Cueva llegó a Boys procedente de Juan Pablo II, en calidad de préstamo hasta diciembre de 2026, debido a que mantiene un vínculo contractual con el conjunto de Chongoyape hasta fines de 2027. El volante vestirá la camiseta rosada con la meta de conquistar el título nacional y contribuir a la clasificación del club a un torneo internacional, algo que no consigue desde hace varios años.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio
PRECIOS/ 38.50