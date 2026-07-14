Christian Cueva y su fuerte lesión tras debutar con Sport Boys del Callao

Sport Boys dio a conocer el parte médico de Christian Cueva, quien no estará disponible para el estreno del conjunto rosado en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 a causa de una lesión muscular que sufrió en su primer encuentro con la camiseta del club del Callao en la Copa de la Liga.

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Revelan la lesión de Christian Cueva tras debutar con Sport Boys

De acuerdo con el comunicado oficial del Boys, Cueva presenta un desgarro de segundo grado en el músculo semimembranoso derecho, lesión que lo obligará a permanecer alejado de las canchas mientras cumple con su proceso de recuperación.

Asimismo, la institución chalaca comunicó que 'Aladino' ya comenzó las labores de rehabilitación y el tratamiento fisioterapéutico, bajo la supervisión del departamento médico, con el fin de agilizar su recuperación y regresar a disposición del comando técnico lo antes posible.

Christian Cueva salió lesionado en su debut con Sport Boys

Tras recibir este diagnóstico, Christian Cueva quedó fuera del debut de Sport Boys en el Torneo Clausura, partido en el que el conjunto rosado visitará a Los Chankas en Andahuaylas. En los próximos días se seguirá de cerca su evolución para definir cuándo podrá volver a competir de manera oficial.

Christian Cueva es flamante fichaje de Sport Boys

Cueva llegó a Boys procedente de Juan Pablo II, en calidad de préstamo hasta diciembre de 2026, debido a que mantiene un vínculo contractual con el conjunto de Chongoyape hasta fines de 2027. El volante vestirá la camiseta rosada con la meta de conquistar el título nacional y contribuir a la clasificación del club a un torneo internacional, algo que no consigue desde hace varios años.